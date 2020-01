Acusan a diputado de Morena, de gandalla y deshonesto

Francisco Javier Borrego Adame, diputado federal por Morena, fuepor dividir a cooperativistas de Sierra Mojada, que están a punto de ganar un caso por aproximadamente 14 millones de dólares.El legislador, a quien califican de oportunista, gandalla y deshonesto, tiene tres mesesen que el caso ahora lo lleve un abogado, amigo suyo, de Torreón, asegurando que él, Borrego Adame, no cobrará nada.José Flores Anguiano, abogado de la Cooperativa Mineros Norteños que ha llevado el caso desde el 2014, informó que el diputado federal sembró la división entre los cooperativistas, a poco más de un mes en que un juzgado federal de Chihuahua dictará sentencia.“Pide que el caso lo lleve otro abogado de Torreón, cuando ya está por resolverse… logró crear confusión, ha hecho un desbarajuste ese cuate. Dice ‘yo no voy a cobrar, pero les pido que contraten a este abogado’, cuando el asunto está por”.Explicó que, en el 2000, los 140 cooperativistas vendieron la mina, que producía plata, plomo y zinc, a la compañía Star, hoy Minera Metalin, propiedad de la empresa canadiense Metalin Inc.Acordaron un pago de 7 millones de dólares, a liquidar en un plazo de 4 años, conforme fuera produciendo ganancias la mina, sin embargo, no la explotaron. Por ello, los cooperativistas interpusieron la demanda poro de contrato.“Nunca pusieron a trabajar la mina, porque su negocio era especular con los títulos, con las, con el señuelo de que están descubriendo más reservas”.Ahora, el monto ronda los 14 millones de dólares, porque el Código de Comercio fija un pago de 6% anual por concepto de intereses.Flores Anguiano señaló que el expediente 750/19 está a punto de dictaminarse a favor de los cooperativistas, el problema es que ahora interviene Borrego Adame para engañar, confundir y dividir a los cooperativistas. En principio eran 140, pero unos 40y sus hijos serían beneficiarios.“Y aparece el señor Borrego, divide a los cooperativistas y pide que le den el poder a otro abogado en Torreón, cuando el asunto está por resolverse y ese abogado ni conoce del asunto, obviamente quiere cobrar y Borrego quiere beneficiarse indirectamente… se quiere montar en el tren que ya está llegando a su destino, es oportunista, gandalla y deshonesto”.Los cooperativistas también denunciaron a Minera Metalin por el delito de fraude, ante la Fiscalía General del Estado.