Acusan a director de FCE en Colombia de corrupción; Taibo lo deja en el puesto

Escuchar Nota

"Si aceptábamos la renuncia, no se suspendían los contratos y seguían corriendo, teníamos que entrar en juicios laborales y ¿para cuándo recobramos el dinero que se había gastado en la tarjeta corporativa?”, dijo.

El director de la filial delen Colombia,, y aunque el director del FCE,Una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y La Liga Contra el Silencio de Colombia, publicaron una basta investigación sobre las irregularidades en la gestión de Nahum Montt frente al FCE de Colombia.Montt tomó la dirección de la filial colombiana del Fondo el 4 de abril de 2019, como parte deEse mismo día, en Bogotá se creó la sociedad, con el objetivo de “prestar asesorías y consultorías de cualquier tipo a sociedades colombianas y extranjeras” y “administrar por cuenta propia o ajena toda clase de bienes muebles o inmuebles”.Entre los cuatro accionistas se encuentraApenas nueve días después de ser constituida, el 15 de abril, Muysua SAS suscribió un contrato porcon el Fondo para diseñar y brindarle unEn entrevista con, Nahum Montt aseguró que la filial colombiana necesitaba una ‘reestructuración’ porque la administración anterior dejó un estado financiero ‘no viable’.Sin embargo, Álvaro Velarca, quien dirigió el FCE Colombia de 2016 a 2019, aseguró que la colombiana “era la única de las filiales con utilidad operativa año con año y pasivos saneados”, “la unidad más rentable del grupo, incluyendo la casa matriz”, por lo queA su vez, Taibo II aseguró a MCCI que en Colombia se habían hecho, se tenían 100 trabajadores fuera de nómina y una bodega con un millón de ejemplares enviados desde México sin que nadie los hubiera pedido ni distribuido.Para la segunda mitad de 2019, Muysua obtuvo un contrato por 11.9 millones de pesos colombianos (72 mil 932 pesos mexicanos) para otorgar “asesoría del Museo Gabriel García Márquez”.Además, siete exempleados presentaron una queja administrativa ante el Ministerio del Trabajo de Colombia por presuntamente despido ilegal.Otra irregularidad en el FCE Colombia es que después de 10 años se rescindió el contrato conpara que el estacionamiento del inmueble pasara a ser gestionado por Inversiones Parking Space SAS, compañía de reciente creación con Muysua SAS y César Augusto Ruiz Cardona como accionistas.En agosto de 2019, Muysua SAS también constituyó una sociedad llamada Aruma BPO Logistic SAS para un día después firmar un contrato con el Fondo para manejar la distribución y almacenamiento de sus libros durante diez años.A finales de noviembre y principios de diciembre de 2019, Paco Ignacio Taibo II se percató de las irregularidades en el FCE Colombia y citó en enero 2020 a Nahum Montt en México.Montt por su parte aseguró que no hubo conflicto de interés y cuestionóDurante la cita entre ambos también se discutió ely que desde mediados de 2019 había utilizado la tarjeta de crédito corporativa para pagar artículos del hogar, en peluquerías y spa, cosméticos, ropa y muebles.Aunque tenía como tope gastar mil 500 dólares al mes, Montt registró entre junio y noviembre de 2019 gastos por cinco mil dólares mensuales, dinero que se comprometió a pagar de su salario.Debido a las irregularidades,quien le ofreció otra vía: tener hasta el 15 de enero paraEn entrevista para MCCI, Taibo II se cuestionó si realimente hizo bien en no aceptar la renuncia de Nahum Montt, pero llegó a la conclusión de que no había mejor alternativa que mantenerlo en el puesto.Adelantó también que espera el fin de la pandemia de Covid-19 para definir el futuro de Montt en el Fondo, pues aseguróMéxico podría investigar el caso como ejercicio abusivo de funcionesA pesar de que los presuntos actos de corrupción se configuraron en el extranjero, le imponer sanciones y presentar denuncias penales al tratarse de recursos nacionales.En Colombia las autoridades también podrían efectuar una investigación penal en materia de corrupción en el sector privado, ya que lase incluyeron en el Código Penal en 2011.