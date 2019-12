Acusan a Donald Trump de ‘soborno’ en reporte para juicio político

Aquí está. En una solemne comparecencia, los líderes demócratas de la Cámara de Representantes anuncian dos cargos formales contra el presidente de EEUU, Donald Trump. Abuso de poder y obstrucción. Avanzan hacia la acusación pic.twitter.com/YjKwRinps0 — Dori Toribio (@DoriToribio) 10 de diciembre de 2019

“El primer artículo de juicio político alega lo que es, entre otras cosas, un esquema soborno esquema, por el cual el presidente Trump solicitó corruptamente cosas de valor de una potencia extranjera, Ucrania, para influir en sus propias acciones oficiales, a saber, la liberación de $391 millones en asistencia autorizada por el Congreso y una reunión de jefes de estado en la Casa Blanca”, expone el documento.



Esta mañana, el, presidido por Jerrold Nadler (D-N.Y.) dio a conocer el reporte donde justifica ely donde, algunas como referencia a lo que establece la Constitución para enjuciar a un mandatario y destituirlo, pero otras los señalan directamente como responsable de esa acción.El documento será votado en el pleno de la Cámara de Representantes el miércoles. Comienza con los dos artículos queen investigaciones en su contra, informó“El abuso del poder del presidente Trump abarcó el ‘soborno’ como impugnación y violaciones del derecho penal federal”, afirma el documento de 658 páginas, luego de que se explican los motivos por los cuales un mandatario puede ser llevado a juicio político y destituido.Previamente explica que el “soborno” y la “extorsión” ocurre cuando “un funcionario utilizó su posición pública para obtener beneficios privados a los que no tenía derecho”.“Si bien no es necesario probar un delito para justificar la acusación, aquí, el esquema o el curso de conducta del presidentey es apropiado para el comité reconozca tales delitos al evaluar la cuestión del juicio político”, se apunta.El presidente Trump es acusado de “abuso de poder”, pero el documento explica que eso implicaría “otros delitos”. Al exponer el artículo relacionado con esta acusación se mencionan las acciones que testigos expusieron ante el Comité de Inteligencia y fueron discutidos por expertos en el Comité Judicial, sobre la petición del mandatario al, a cambio de liberar casi $400 millones de dólares en apoyo militar, así como indagar que fue Ucrania y no Rusia el que intervino en las elecciones estadounidenses en 2016.Un primer artículo contra el presidente Trump establece esos puntos en tres momentos clave: (1) actuar directamente y a través de sus agentes dentro y fuera del gobierno de los Estados Unidos; (2) condicionar dos actos oficiales a los anuncios públicos que había solicitado: (A) la liberación de $391 millones de fondos para asistencia militar y de seguridad a Ucrania; y (B) una reunión de jefes de estado en la Casa Blanca, y (3) ante la revelación pública de sus acciones, el presidente, el demócrata Biden.El segundo artículo, sobre la “obstrucción al Congreso”, se apuntan tres elementos que sustentan las acusaciones: (1) ordenar a miembros de la Casa Blancareteniendo la producción de documentos solicitados por los comités; (2) dirigir a otras agencias y oficinas del Poder Ejecutivo para desafiar las citaciones legales y retengan la producción de documentos y registros, particularmente se apunta al Departamento de Estado, la Oficina de Administración y Presupuesto, así como los departamentos de Energía y Defensa, y (3), incluyendo al jefe de Gabinete Michale Mulvaney.La votación del documento requiere una mayoría simple y el proceso sería enviado al Senado, donde los líderes de la mayoría republicana, Mitch McConnell, y la minoría demócrata, Charles Schummer, ya enfrentan discusiones públicas sobre el proceso. El segundo acusa al primero de coordinarse extraoficialmente con la Casa Blanca para la defensa del presidente Trump.“Que él hable con el presidente es una cosa. Que él diga: ‘Voy a hacer exactamente lo que el presidente quiere’ está totalmente fuera de lugar”, consideró Schumer en una entrevista en CNN.