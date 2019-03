Acusan a ex tesorero de Sinaloa de desviar casi 300 mdp

Armando Villarreal Ibarra, secretario de Administración y Finanzas de Sinaloa durante la administración de Mario López Valdez, Malova, fue presentado ante un juez de Culiacán, donde se le acusa por el desvío de recursos federales por 293.4 millones de pesos.Escoltado por sus abogados y con cierto dejo de nervios, el ex funcionario de Malova ingresó al mediodía al Centro de Justicia Oral y Penal, donde no quiso hacer comentarios a la prensa.Al interior del juzgado, bajo la carpeta de investigación 880/2018, Villareal Ibarra conoció los delitos que se le imputan: ejercicio indebido de la función pública y desempeño irregular de la función pública.Villarreal Ibarra fue inhabilitado en noviembre de 2017 por la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas por siete años, en aquel entonces junto a su subsecretario de Egresos, Andrés Daniel Guzmán Cota, a quien inhabilitaron por cinco años, por no enterar y desviar retenciones de trabajadores para otros fines.Ellos forman parte de una lista de ex funcionarios de Mario López Valdez, entre quienes se encuentran los ex titulares de Salud y Obras Publicas, inhabilitados por acreditarse que cometieron irregularidades en sus funciones.Sobre la audiencia de este día, el ex tesorero de Malova conocerá los detalles de la acusación que hace en su contra la Fiscalía de Justicia del Estado por los delitos de desempeño irregular de la función pública y ejercicio indebido del servicio público, hasta el 2 de abril, fecha solicitada por sus abogados.Armando Villareal será procesado por el desvío de 293.4 millones de pesos de recursos federales para proyectos productivos a diversas cuentas de gastos del gobierno del estado.A su salida del juzgado, Villareal dijo que no podía hacer mayores comentarios. El ex funcionario malovista goza de un amparo para evitar ser detenido.