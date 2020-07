Acusan a expolicía que mató a George Floyd de evasión de impuestos

Escuchar Nota

“Deja de hablar, deja de gritar, se necesita mucho oxígeno para hablar”, le respondió Chauvin, ante sus súplicas.

El expolicía que mató a finales de mayo al afroamericano George Floyd en Mineápolis,Los fiscales imputaron a Chauvin y a su esposa, Kellie, nueve delitos relacionados con esta acusación.Se les responsabilizó de. También se les acusó de no haber presentado declaración de impuestos entre 2016 y 2019.En total, de acuerdo a los fiscales, el matrimonio Chauvin debe unos 38 mil dólares al estado de Minesota entre lo evadido, intereses y multas.Chauvin, de 46 años,, una muerte que provocó semanas de protestas raciales en Estados Unidos.por matar a Floyd y un juez le ha impuesto una fianza que no ha depositado de 1 millón de dólares para salir de la cárcel mientras espera su juicio.Ese mismo día de su detención,Sobre otros tres expolicías,, pesan cargos por ayudar e instigar al asesinato en segundo grado.Fue Chauvin, sin embargo, quien con su rodilla asfixió a Floyd presionándole el cuello durante más de ocho minutos en los que el afroamericano repitió más de 20 veces que no podía respirar.