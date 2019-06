Acusan a Gobierno de Trump de crueldad con niños migrantes

Nuevos documentos revelan que las muertes de menores inmigrantes en la frontera eran “evitables” y la asociación Families Belong Together acusa a la administración del presidente Donald Trump de crueldad, al considerar que ese y otros problemas en la frontera “son parte de un plan calculado”.La organizacion cita diferentes reportajes que revelan documentos internos que muestran cómo 37 niños de entre 5 y 12 años fueron forzados a quedarse en camionetas, cuando los planes de reunificación del Gobierno fallaron y algunos tuvieron que pasar 39 horas encerrados.“La administración Trump solo se preocupa por su interés y no toma en cuenta el costo humano que sus decisiones han tenido. Es obvio: esta crueldad es sistemática”, criticó Sandra Cordero, directora de la asociación Families Belong Together.“Las autoridades sabían que los niños pasaban horas encerrados en camionetas. Sabían que las condiciones en las cuales siguen deteniendo a migrantes son horrorosas y peligrosas. Sabían que personas inocentes morirían a sus manos. Sabían que todo esto se podía prevenir”, denunció Cordero. “Al ignorar todo esto, está claro que a esta administración no le importa las vidas inocentes que han tomado, pero al público estadounidense no se le olvidará”. Dejó claro que no permitirán que esto continúe.Antes de revelarse estos nuevos informes, se contabilizaban un mínimo de seis niños migrantes muertos desde septiembre después de haber estado detenidos en custodia de inmigración en los Estados Unidos. La cuenta incluye a Carlos Hernández Vásquez de 16 años, Wilmer Josué Ramírez Vásquez de 2 años, Juan de León Gutiérrez de 16 años, Jakelin Caal Maquin de 7 años, Felipe Alonzo-Gómez de 8 años, Darlyn Cristabel Cordova-Valle de 8 años y, finalmente, Mariee Juárez con solo 20 meses de vida. Mariee murió en custodia familiar con su madre en un centro de Texas. Su madre ahora está demandando al gobierno por negligencia.