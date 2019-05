Acusan a Hacienda de promover despidos masivos en sector salud

El secretario General de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), Joel Ayala, advirtió que en México “existe una irritación social y los focos rojos ya están prendidos” ante la actitud dictatorial de la Secretaría de Hacienda de promover despidos masivos de personal no sindicalizado, por el desabasto de medicamentos y la saturación de unidades médicas, así como por la retención de presupuestos aprobados como sucede con el ISSSTE.Ayala, quien a través de la FSTSE representa a 89 organizaciones agremiadas, advirtió que el presidente Andrés Manuel López Obrador debe poner orden en el sector salud y liberar lo más de 323 mil millones de pesos de presupuesto aprobados al ISSSTE por la Cámara de Diputados, porque su retención está afectando la operatividad y la atención de 13.3 millones de trabajadores.Si bien la FSTSE está a favor de las medidas anticorrupción, de hecho, de que se hagan investigaciones profundas para inhabilitar y exigir la reparación del daño de funcionarios que hicieron mal uso de los recursos en las pasadas administraciones, el gobierno de López Obrador debe atender la gran demanda de atención médica de burócratas, maestros, funcionarios públicos.“No hay pretexto para no liberar los recursos aprobados y que quede claro contamos con 97 mil millones de pesos de reservas en el ISSSTE para hacer frente a la contingencia. Estamos solicitando que se libere 25 por ciento para ampliar la infraestructura, darle mantenimiento a los quirófanos para evitar que se pospongan cirugías. Carecemos de medicamentos, de material y de insumos pese a tener esas reservas”, aclaró.El próximo jueves, anunció, se reunirá el Consejo Nacional Extraordinario de la FSTSE, donde se tocarán temas relacionados al despido masivo de trabajadores, del aumento ilegal de impuestos por créditos Fovissste, superando el 6 por ciento del salario, asimismo, de las medidas que aplicarán para elevar el salario para hacer frente a la actual situación económica del país y el intento de violentar la paz social sindical.“Pulverizar a los sindicatos de los trabajadores al servicio del Estado es trastocar la paz social que se ha venido logrando”, dijo tras referir que aunque “no podemos llegar a pedir la destitución (del secretario de Hacienda, Carlos Manuel Urzúa) si vamos a exigir la no injerencia de funcionarios de la Secretaría de Hacienda, en lo que compete a las atribuciones que tienen los órganos de gobierno del ISSSTE”.Ayala también aclaró que sin salir a las calles, podrán instalarse en asambleas permanentes en 89 dependencias para acabar con esa política de Hacienda de “ahorrar por ahorrar”, con ellos, hay cero diálogo, es como si estuviera en “un reclusorio” dentro de las instalaciones de Palacio Nacional.El ISSSTE atraviesa por momentos críticos, pero “en la Secretaría de Salud las condiciones son aún más caóticas. No vemos al secretario (de salud) Jorge Alcocer en ningún hospital viendo las graves necesidades. Una situación de caos. Están, prácticamente, hasta afuera de los hospitales, en las banquetas esperando a ver si les dan una consulta. Esa es una situación real, la vi en Veracruz y en Guerrero”.“Los enfermos crónicos que requieren diariamente dosis de medicamentos, los cuales no existen. Y esa es una irresponsabilidad del gobierno en general, particularmente del sector salud”. Se requieren medicamentos e insumos, quirófanos abiertos y operando en buenas condiciones, con aire acondicionados para evitar contagios intrahospitalarios de virus y de bacterias.Para Ayala los funcionarios designados por López Obrador sólo le están “mintiendo y le esconden la verdad. Hay una situación enrarecida, haciendo nuevos esquemas para la atención de la salud y es tan sencilla como que el hospital debe de tener todos sus insumos y mayor personal médicos, de enfermería, y paramédicos”.No se necesita, argumentó, ningún estudio, se supone que son gente experimentada, son médicos, de manera de que o ponen de inmediato las circunstancias o se toman medidas para que el presidente se entere de la realidad. Solo se evidencia que estos funcionarios carecen de conocimiento y manejo de la administración pública federal.La FSTSE ratificará “el precepto juarista del presidente Andrés Manuel López Obrador: “Nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho”, en busca de encontrar respuestas a las justas demanda de los trabajadores, pero en la Central FSTSE “no habrá sumisión ni se aceptarán imposiciones”.