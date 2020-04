Acusan a ISSSTE de encubrir casos de Covid-19

Escuchar Nota

Diana Rodríguez | Arturo Estrada | Saltillo, Coah.- En menos de una semana la Clínica de Alta Especialidad del ISSSTE registró tres muertes por neumonía atípica, en tanto que en Monclova falleció por la misma causa una mujer de 36 años encuestadora del Inegi.



En ambos casos, familiares de las víctimas y médicos refieren que se les negó la prueba de Covid-19, por lo que no se aplican los protocolos sanitarios necesarios y los trabajadores de la salud en Saltillo convocan a una nueva protesta por la falta de los insumos necesarios que, aseguran, permanecen en las bodegas sin ser entregados.



Al menos una decena de casos sospechosos de Covid-19 se encuentran ingresados en la Clínica 2 del IMSS y en el hospital de alta especialidad del ISSSTE, de los cuales se esperan los resultados de las pruebas aplicadas.



En el caso del ISSSTE, según trabajadores no se está siguiendo ningún protocolo de seguridad, por lo que incluso en menos de una semana se han registrado tres muertes por presunta “neumonía atípica”, ante la falta del examen para saber si se trata de casos de coronavirus.



Agregaron que se han recibido pacientes de Monclova e incluso uno falleció la mañana de ayer y permanece en el anfiteatro, pues no se ha podido localizar a su familia para que dé la autorización para su cremación, pues de acuerdo con el personal, lo abandonaron ante el temor de ser posible portador del Covid-19.







“Desde la semana pasada han estado llegando pacientes, pero el fin de semana llegó uno de Monclova, anoche llegaron más de Monclova, pero ya fallecieron dos pacientes, uno el fin de semana y uno hoy (ayer martes) por la madrugada y uno de ellos sí es de Monclova. Los cuadros son los mismos, son síntomas respiratorios del cuadro de Covid, pero no podemos decir que sí son positivos porque no se ha hecho una prueba, no se les está realizando”, indicó un trabajador del hospital que pidió el anonimato.



A los tres pacientes se les negó la prueba para detectar el Covid-19, lo que generó que médicos y enfermeras llamen a un nuevo paro, programado para este miércoles por la mañana.



El más reciente fallecimiento por “neumonía” fue el de un paciente de 43 años que llegó de Monclova, la madrugada del martes. Inicialmente, Jorge Félix, un médico internista jubilado del IMSS, valoró al paciente y descartó coronavirus.



“Llega el otro doctor, Sergio Barajas, revisó al paciente y lo declaró sospechoso de Covid-19, y ordenó llevarlo al segundo piso donde supuestamente ya hay un área donde se ponen este tipo de pacientes sospechosos. Este paciente ya pasó entubado y falleció en la madrugada”, detalló el doctor Jesús “N”, trabajador del nosocomio.







Y les niegan equipo



El doctor Jesús “N” aseguró que persisten las inconformidades, pues a pesar de contar con insumos donados, como gogles, mascarillas, cubrebocas, guantes y batas; la directora de almacén, Alma Rosa Sánchez Rico, no los ha comenzado a distribuir bajo el argumento de que no ha recibido la orden.



Indicó que tanto personal médico como administrativo hicieron una cooperación para comprar un túnel de sanitización, el cual les costó 20 mil pesos; “pero aún así, se nos negó colocarlo”.



“Existen donaciones que han estado haciendo empresarios o personas y no las han dado por la administradora”, agregó otro trabajador del ISSSTE.