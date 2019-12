Acusan a J.K. Rowling de transfóbica; fans se dicen decepcionados

JK Rowling:



a por apoyar a Maya Forstater, una mujer que perdió su empleo por hacer público su desacuerdo a la ley inglesa que permite elegir libremente la identidad sexual en las credenciales de identificación.El tuit de Rowling, que ha sido tachado de transfóbico, lanza el siguiente mensaje: "Vístete como quieras. Llámate como quieras. Acuéstate con cualquier adulto de forma consentida. Vive tu vida lo mejor posible en paz y a salvo. ¿Pero obligar a las mujeres a dejar su trabajo por afirmar que el sexo es real? #YoEstoyConMaya".En el sitio crowdjustice Forstrater publicó una entrada con la intención de recaudar dinero para sus representantes legales. Explicó que ella no aprueba la reforma de “Gender Recognition” (Identificación de género, en español) aplicada desde 2004, porque dicha decisión se realiza sin consulta alguna y teme que afecte la privacidad y seguridad de las mujeres.por mostrar apoyo a una persona que algunos llaman “transfóbica”, mientras otros han apoyado tanto a la autora de “Animales Fantásticos” como a la mujer que perdió su empleo porque consideran que el género es un hecho científico que no se puede alterar aunque uno se identifique de otra forma.Entre las reacciones se encuentra la de Amanda Jetté Knox, defensora de los derechos de la comunidad LGBTI y autora del Best seller “Love lives here: A Story of Thriving in a Transgender Family”, quien declara que es triste ver esa postura por parte de “una de las autoras más queridas del mundo”.Otros seguidores se han tomado el tema con más humor, mostrando su desprecio a los comentarios de Rowling con memes o parodias relacionadas con su saga.Maya Forstater trabajaba en The Center for Global Development en Londres. Se describe como una mujer feminista que apoya la ruptura de los estereotipos de género y fue fundadora de la campaña “Let Toys Be Toys”, la cual exigía a las empresas creadoras de juguetes dejar de definir cuáles son para niños y niñas.Forstrater hizo pública su opinión en su cuenta personal de Twitter. Escribió un artículo al respecto y lo compartió con sus colegas. Poco después fue despedida.