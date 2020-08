Acusan a la Fiscalía de Zacatecas de proteger al violador de una niña

Escuchar Nota

Zacatecas.- “Recibí una llamada a mi celular, eran las tres de la mañana, la voz alterada de una amiga me dice directo:” violaron a tu hija”, explica la madre de la menor quien esa noche se encontraba trabajando como paramédica.



El dictamen ginecológico realizado a la niña el día 3 de abril, tras permanecer más de 8 horas sin recibir atención en la Agencia del Ministerio Público, confirmó en la menor “lesiones recientes en el área vaginal y anal”.



Sin embargo, a pesar de la prueba, a decir de las abogadas de la menor, el juez desestimó las pruebas aceptando el alegato de la defensa de que el violador no estuvo en contacto con la niña la noche que ocurrieron los hechos y aceptó también que la defensa del acusado presentara un expediente clínico falso del IMSS en donde decía que acudió a una cita médica el día 7 de julio cuando en ese momento el menor se encontraba en prisión preventiva.



Además, en el cuerpo de la niña se encontraron espermatozoides y la Fiscalía General de Justicia no pidió el perfil genético del violador para hacer una confronta con el perfil genético de esos espermatozoides, lo cual hubiera dado la certeza al 100 por cierto de que el violador fue ese sujeto que señala la niña”, señalan las abogadas encabezadas por Mara Muñoz Galván quien agregó que la Fiscalía General de Justicia mandó a hacer dos dictámenes médicos más a la menor en donde aumenta la temporalidad de las lesiones para orientar a que la violación a la niña no pasó y por tanto desacreditar su testimonio argumentando que ella miente.







“La Fiscalía creó un escenario de impunidad favoreciéndolo con todas las pruebas, para exculpar al delincuente, que podría quedar libre este día una vez que se realice la audiencia de juicio oral”, argumentó la abogada y activista.



Otra de las omisiones de la fiscalía, explican, fue que en el automóvil donde este sujeto violó a la niña se encontraron sus huellas dactilares por todos lados, hay un informe pericial de lofoscopia especifica claramente que hay huellas digitales y se puede hacer la confronta.



“Aun teniendo esas muestras, la fiscalía general de justicia del estado de Zacatecas no comparó ni confrontó las huellas dactilares encontradas en el auto con las del imputado”, señalaron las abogadas de la menor.



Las abogadas de la menor señalaron que en la audiencia intermedia celebrada el pasado 20 de agosto, la defensa del presunto culpable pidió una prórroga de 24 horas, que se extendió de manera injustificada hasta el 24 de agosto, lo que le permitió presentar un expediente clínico falso del agresor para pedir el cambio de prisión preventiva, a una prisión domiciliaria argumentando que el acusado tiene problemas en la espalda.



Finalmente, en la audiencia intermedia que se celebró el 24 de agosto, la madre de la niña agredida y su asesoría legal le pidieron al juez que corrigiera las graves violaciones a derechos humanos que cometió la fiscalía en la investigación, omitiendo entre otras cosas que la niña no fue atendida de manera inmediata tras el abuso sexual del que fue víctima.







Ante este cúmulo de irregularidades, Muñoz Galván interpuso una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos desde el pasado 19 de julio que preside la doctora en derecho María de la Luz Domínguez Campos, a quien las colectivas feministas acusan de no estar investigando el caso y favorecer la corrupción.



También aseguran que desde el 15 de mayo el presidente del Tribunal de Justicia del Estado, Arturo Nahle García, fue enterado del caso y aun así el juez de la causa penal ha desestimado las pruebas de las abogadas de la niña violentada, favoreciendo a la impunidad.



Este día se llevará a cabo la audiencia de juicio oral en la que se determinará la situación jurídica del acusado.



“Tenemos temor fundado que la defensa del violador ya haya llegado a arreglos con la presidencia del tribunal y el fiscal general de justicia del estado de Zacatecas, pues actos de corrupción como estos no pueden ser permitidos sino se cuenta con protección al más alto nivel”, señalan las colectivas feministas en un comunicado.



Ante estos hechos el colectivo de feministas realizó una protesta afuera de la Fiscalía General de Justicia del Estado en la que presentaron el performance “El violador eres tú”.