Acusan a Mario Bautista de drogar y abusar de menores

El youtuber y cantante, y es que un grupo de jóvenes lo acusa de obligarlas a tener intimidad con él y de ofrecerles sustancias ilegales, publica Grupo Fórmula Las jóvenes, de nombre María Inés (17), Daniela (17), Isabel (17) y Alexa (18),, no lo pensaron dos veces., aseguraron quepara viajar de Guadalajara a la CDMX.El chofer del youtuber pasó por ellas al aeropuerto y una vez que se subieron al vehículo, les quitó sus celulares.Cuando llegaron al puerto,, pero lo que les llamó la atención es que en el lugar había muchos hombres armados.Las jóvenesYers.En la fiesta, las jóvenes aseguraron que se les ofreció “tequila, chelas, también había marihuana, nos ofrecieron perico …”.Las mujeres, “nos daba shot tras shot y se nos repegaba, te manoseaba; yo no quería y le dije muchas veces, pero lo hacía con nosotras cuatro y con otras dos de sus amigas que ya estaban ahí y que te digo que al parecer también son youtubers como ellos”.Una de las jóvenes; “afuera había hombres con armas, no teníamos otra alternativa, si no, sentía que ya valí…”.Al despertar,; “creo que era el colombiano (Sebastián Arango)… no sé, pero yo estaba desnuda. No sé si tuve una relación con él, ni siquiera sé si fue con o sin protección, voy a hacerme unos exámenes, porque me duele, desde ese día tengo molestias; la neta no sé qué pasó”.Las jóvenes, por lo que uno de sus amigos tuvo que ir por ellas; y es que sus padres desconocen la situación, pues ellas confiesan que se escaparon y ellos no saben nada.