Acusan a Pepe Aguilar de maltrato animal

El cantante mexicano Pepe Aguilar, conocido entre otras cosas por ser amante de los caballos, se encuentra en medio de la polémica, luego de presumir en redes sociales el nuevo look que le dio a sus equinos un famoso barbero estadounidense.Barbero de fama internacional hizo diferentes diseños en el pelaje de los caballosHace unos días, el intérprete de “Por Mujeres como Tú” y “Destilando Amor” publicó en su cuenta de Instagram una serie de videos en los que muestra los diferentes diseños que el estilista hizo a por lo menos tres de sus equinos, entre ellos, grecas, el calendario azteca, un león con rosas como melena, el ícono de Versace y una mandala."Esto no le duele" a los caballos: Pepe AguilarEn el mismo mensaje, el cantante de música ranchera aseguró que los caballos no sufrieron ningún tipo de malestar cuando les realizaban los diseños, pues sólo se trató de un corte de pelo.El intérprete sostuvo que igual que todos los “preocupones” por los animales, él no permitiría que a seres que considera de su familia, los dañaran.Cibernautas reprueban este tipo de procedimientos en animalesPese a dicha aclaración, muchos usuarios condenaron que los caballos hayan sido sometidos a este tipo de procedimientos que ningún beneficio les ofrece. Otros también expresaron preocupación por la posibilidad de que las figuras hubieran sido tatuadas en los caballos:“Los animales no están destinados para que hagas tu trabajo artístico, estoy bastante segura de que no lo aprecian”, escribió una usuaria al responsable de los diseños.Lee esto: Zoe Saldaña, la actriz latina que ha estado en 3 de las películas más exitosas de la historia“Eso está mal q en el pais q lo hayan eso no se le hace eso a los animales y asi fue en el video de bad bunny conejos pintados independientemente la tinta sea dañina o no eso es abuso si llega ser en PR estuviera ya arrestado si es q fue o no fuera de PR (sic)”, fue la opinión de otro cibernauta.“Solo es un dibujo verdad??? Sería terrible un tatoo a este pobre animalito aunque esperemos si es un dibujo la tinta será orgánica y así no le afecta la piel (sic)”, expresó otro seguidor del cantante.