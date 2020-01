Acusan a regidor de Sal Pedro de las Colonias de delitos electorales

Escuchar Nota

Regidor del PAN defrauda a familias

, del Municipio de San Pedro de las Colonias, quien fue denunciado por ofrecer dinero y despensas a cambio de afiliarse a una asociación que pretende convertirse en partido nacional.El 12 de enero el regidor por Movimiento Ciudadano, mediante engaños, convocó a una asamblea constitutiva a más de 500 personas de los ejidos Tacubaya, Gatas Mochas, Carolina, SanLa asamblea fue organizada por lay avalada por el Instituto Nacional Electoral, quienes realizaron su trabajo de manera objetiva e imparcial, conforme a la ley electoral, pero desconociendo la irregularidad que le dio origen, explicó el diputado Edgar Gerardo Sánchez Garza.Refirió que hay videos en los que aparecen asistentes a la asamblea, quienes al finalizar ésta, reclaman el pago ofrecido en dinero y especie y piden la presencia de Muñoz Allende, quien no asistió a la reunión celebrada en el Casino de San Pedro-que un movimiento político ofreciera dinero y despensas en el afán de constituirse en partido.“La compra de voluntades es contrario a la ley y, de demostrarse, se puede invalidar la asamblea”, informó el funcionario electoral, al pedir denunciar los hechos ante la Fepade.Sánchez Garza denunció que Alfredo Amador Sánchez Villarreal, regidor del PAN, junto con su esposa Leticia Flores, vendió a más de 50 familias paquetes de material para la construcción, recibieron el dinero, pero no entregaron los 500 block que ofrecieron en 500 pesos; los 6 bultos de cemento por 200, ni el material para construir techos en 500 pesos.Los señalados niegan haber recibido dinero, sin embargo, los defraudados aseguran haberles entregado la cantidad acordada.Explicó que el Departamento Jurídico del Ayuntamiento, desde el año pasado, ofreció elaborar una denuncia para presentarla ante el Ministerio Público, sin cumplir. Mientras tanto, el regidor agrede verbalmente a los denunciantes.Otro acto de corrupción, explicó, involucra a la regidora Iris Cervantes Vega, de Morena, quien pidió dinero a campesinos de San Miguel a cambio de gestionarles proyectos productivos, pero no cumplió y tampoco regresó el dinero.