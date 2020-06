Acusan a Samuel García de falsificar firmas en título de doctorado

Escuchar Nota

Aquí solo les dejo las historias de Samuel Garcia porque ya borro una, no ha de tardar en eliminar algo mas respecto a las diferencias de las firmas en los documentos oficiales de su “Doctorado”. En caso de ausencia siempre se agrega P. A. y si no fuera malo ¿por qué borrarla? pic.twitter.com/9ZR784Iuu1 — Lalu (@lalu_palux) June 17, 2020

Solo les digo que el Senador @samuel_garcias tiene lo que parece ser documentos falso de postgrado, los nombres no concuerdan con la firma....

@MovCiudadanoMX @senadomexicano pic.twitter.com/VuoT2Pb64q — Alejandra Bravo (@Abravoa95) June 17, 2020

Mi primer Doctorado lo cursé en la EGOB del Tec de Monterrey; el segundo en el ITAC, y actualmente curso el tercero en la UANL.

Ayer recibí el título correspondiente al segundo Doctorado en el ITAC, universidad que es legítima y tiene todos los RVOE en orden. pic.twitter.com/YI6UyEIu9S — Samuel García (@samuel_garcias) June 17, 2020

, recientemente compartió a través de sus redes sociales una fotografía de su doctorado, celebrando la culminación de su posgrado. Sin embargo, miles de usuarios en las distintas plataformas digitales aseguraron que la firma habría sido falsificada por él.una fotografía de su doctorado y otra imagen donde muestra una mención honorífica., sin embargo, en ambos documentos la signatura no coincide.La alteración que detonó el caos, es que en el título del doctorado se puede apreciar como aparece la firma del rector Cubillas bajo el nombre de Roberto Elías Hernández que sin duda alguna llamó la atención de más de uno., y los candidatos ya están jugando sus mejores cartas. Se especula que Samuel podría competir contra la popular, Tatiana Clouthier, militante del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena).La Universidad ITAC, de donde egresó Samuel García, es una institución ubicada en el Centro de Monterrey y, según García, se trata del único centro académico que ofrecía el Posgrado en Derecho Fiscal.Varios usuarios han reportado que, al momento, las redes sociales de la Universidad no funcionan y las instalaciones se encuentran en relativo abandono.Al estallar la polémica, decenas de comentarios en la foto que subió a Facebook señalaron las inconsistencias en los documentos.y que existe gente que sólo busca a personajes públicos para ‘descargar su ira y frustración’.aclaró que la inconsistencia en las firmas se debió a cuestiones internas de la Universidad.‘Quiero pensar que le dio un poder especial al Doctor Hernández para poder firmar por él’, refirió en el metraje, aunque la versión no es respaldada aún por la institución.