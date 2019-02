Acusan afectación en 70% de los refugios

La decisión de suspender la entrega de recursos a organizaciones civiles que atienden a mujeres víctimas de violencia afectará al 70 por ciento de la red de refugios del País, advirtió la activista Pilar Sánchez.Considerada pionera en el sistema de refugios, reconoció que esta medida reducirá la capacidad de las organizaciones para responder oportunamente a los llamados de ayuda y dificultará las prestación de servicios a las que ya se encuentran en los albergues, lo que pone en riesgo a las 20 mil mujeres que cada año atienden.Advirtió que, de acuerdo con estadísticas y datos de las procuradurías y fiscalías, después de cinco agresiones, el riesgo de feminicidio aumenta considerablemente.Indicó que de los 72 refugios y 60 Centros de Atención Externos que existen en el País, 70 por ciento son operados por organizaciones de la sociedad civil, y sólo un 30 por ciento por instituciones públicas."Hay mucha ignorancia. No asumen la declaratoria de decir: 'nosotros vamos a atender (a las mujeres víctimas de violencia)'. ¿Cómo? No tienen con qué ni hay profesionales para hacerlo."Lo más rápido es quitar a voluntad estos financiamientos, bueno, y entonces ¿quién va a atender a las víctimas?, ¿o por esta decisión absolutista se va a acabar con la violencia de género?", cuestionó.Sánchez lamentó que el anuncio de la cancelación de la convocatoria no estuviera acompañado por un plan de acción del Gobierno federal para atender a las 54 mujeres que todos los días llegan, en promedio, a los refugios operados por las organizaciones civiles.La activista no descartó la posibilidad de que éstas se amparen, ya que los recursos que el Presidente ordenó no entregar fueron etiquetados por la Cámara de Diputados vía el Presupuesto de Egresos de la Federación.Informó que para este año fueron aprobados 348 millones de pesos, lo que representó un incremento de 68 millones de pesos con respecto a los propuesto por el Gobierno federal.La también Integrante de la Red Nacional de Refugios aseguró que esta medida no afectará a las organizaciones sino a las mujeres que éstas benefician y cuya atención puede ser la diferencia entre la vida y la muerte, pues entre los servicios que proporcionan se encuentran espacios seguros para salvaguardar a las mujeres violentadas y sus hijos.En 2019, el programa Subsidios para Refugios y Centros de Atención Externa de Refugios para Mujeres Víctimas de Violencia registró por primera vez en cinco años una reducción presupuestal.Entre 2015 y 2018, el presupuesto para este programa aumentó de 250 millones de pesos a 350 millones; mientras que para este año se redujo a poco más de 346 millones.Aunado a ello, el jueves pasado se dio a conocer que la Secretaría de Salud canceló la entrega de los apoyos, luego de que el Presidente ordenó no transferir recursos públicos a ninguna organización social, sindical o de movimiento ciudadano.