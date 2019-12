Acusan al actor argentino Pablo Rago por abuso sexual

"Juega con las necesidades de la gente. Siempre me denigró y dejó en claro que él tenía el poder", agregó.

"Quería que yo orinara encima de él. Yo no quería eso, lo corrí y se puso histérico porque no accedí. Me insultó a los gritos. Cuando logró calmarse, se vuelve a acercar y ahí hubo una penetración; no fue consentida".

El actor argentino, quien ha participado en películas como El secreto de sus ojos y Metegol, y ganador del Premio ACE,, quien aseguró que “”.La acusación se realizó en la Comisaría Vecinal No. 11 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; sin embargo, el hecho sucedió en, en el departamento del también conductor de televisión.La demandante se identificó como, y relató que comenzó a contactarse con el actor cuando estaba sin trabajo y él le ofreció ayuda:Basile dijo que previo al hecho, Pablo, de 47 años, era muy insistente para que ley agregó: “… me dijo que le excitaba. Me dio impresión y lo dejé pasar”.Pasado un tiempo volvimos a hablar, fui a su departamento, nos besamos, hasta ahí todo bien, además porque estábamos hablando de trabajo, ya sea como limpieza o maquillaje. Yo estaba en una mala situación porque me estaba separando. Me dijo: ‘contás conmigo’”.En la denuncia obtenida por diario argentino, la mujer narró que pactaron encontrarse en el departamento del también ganador del premio ACE al mejor actor, donde consumieron bebidas alcohólicas, y después de una charla y tragos, él comenzó a tocarla en su parte genital.Sostuvo que