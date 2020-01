Acusan amenazas a empresario en penal

Escuchar Nota

"A Horacio se le ha acercado gente en el reclusorio, de la maña, que le han dicho, 'o le pagas mil millones a tu hermano o te va a ir mal´", dijo a Reforma el litigante del empresario.

El empresario, detenido desde el 25 de diciembre por un presunto fraude de mil 580 millones de pesos, fue, en Jalisco, reveló el abogado Marco del Toro.Además, aún contra el desistimiento de la acción penal en contra del acusado por parte de la Fiscalía de Jalisco, el defensor señaló que la secretaria de Acuerdos en funciones de titular del Juzgado Noveno de lo Penal, Celina del Carmen Castellanos Vázquez, ordenó la inmovilización de finanzas y operaciones de la empresa Fábrica de Sulfato El Águila.Horacio Servín, socio de Fábrica de Sulfato El Águila,Se trata de una disputa entre los, por las acciones de la Fábrica de Sulfato El Águila S. A. de C.V., la cual fundaron en 1997.El 31 de diciembre de 2015,comisario de la sociedad, a quienes acusa de aprovecharse de que él padece distrofia muscular avanzada para hacer una asamblea el 9 de mayo de 2011, a la que no citaron a Carlos y en la que acordaron excluirlo de dicha empresa.Sin embargo, Del Toro reiteró que, funcionarios del Juzgado Noveno de lo Penal y el titular de éste, Jaime Gómez."El asunto le llega a ese Juzgado tras el ejercicio de la acción penal, el 25 de diciembre, y a los 20 minutos de que le llegó el asunto, de los 9 millones que traía la acusación la suben a mil 580 millones de pesos. Ya que entramos a la defensa vimos las actuaciones y estaba muy raro el asunto, primero porque estaba radicado en Tlajomulco de Zúñiga, fue donde se integró la averiguación previa."Y segundo porque la integró el área de Desaparecidos no de Delitos Patrimoniales, y luego no tenía sello de recepción la denuncia, denunciamos todo esto y la Visitaduría de la FGE hizo la investigación a los MPs, hicieron pruebas periciales y descubrió que era falsa la acusación, la acusación venía fechada el 31 de de diciembre de 2015, supuestamente en esa fecha Carlos Servín presentó la denuncia y supuestamente a partir del 2015 integraron la Averiguación Previa, para que le resultara aplicar el sistema anterior, se descubrió que no que todo lo armaron en dos semanas antes de la detención de Horacio", narró Del Toro.El abogado añadió que, determinó el ejercicio de la acción penal en contra de funcionarios ministeriales de Tlajomulco de Zúñiga y de la Secretaria en funciones de titular del Juzgado Noveno de lo Penal Celina del Carmen Castellanos Vázquez."Esta Secretaria suple de manera absurda al juez y ordenó la inmovilización de todas las empresas y camiones paralizó las empresas, incluso de algunas que no estaban en la imputación", reprochó De Toro.Tras el escándalo en la acusación del empresario Horacio Servín, el Juez Jaime Gómez pidió excusarse del caso, lo que para Marco Antonio del Toro sólo retrasa la liberación de Horacio Servín.