Acusan ciberplagio del sitio VisitMexico

El sitio web de Visitmexico fue secuestrado por Sergio Loredo, director de Tecnosen, lo que derivó en que estuviera fuera de operación durante varios días, aseguró Marcos Achar, responsable del sitio de promoción turística.Los errores en la traducción de los destinos turísticos mexicanos que han ocasionado burlas en redes sociales se deben precisamente a que el sitio está secuestrado, agregó.“Ya hay varias denuncias desde que inició el secuestro del sitio, que tienen más de dos semanas. Estamos esperando que el Ministerio Público por fin acepte reunirse con la Policía Cibernética para poder actuar como debe ser, mientras eso no suceda, estas personas no han entregado el dominio del sitio”, expuso en entrevista.Achar dejó en claro que, actualmente, ni él ni la Presidencia de la República tienen control alguno sobre la página web, por lo que todas las publicaciones que se están haciendo en http://www.visitimexico.com no están relacionadas con el Gobierno mexicano.“Mientras las autoridades no actúen con celeridad en este asunto, van a seguir ocurriendo todo tipo de publicaciones en el sitio, que solo están dañando y dejando en ridículo al país”, insistió.En un comunicado en su página web, la Secretaría de Turismo (Sectur) señaló que estos actos pretenden afectar la imagen tanto de VisitMexico como de la dependencia.“Asimismo, hace del conocimiento que con estos actos se pretende dañar la imagen tanto del portal como de la Secretaría, por lo que se ha realizado la denuncia correspondiente y se actuará conforme a derecho en contra de quien o quienes resulten responsables”, dijo.Durante las últimas horas, la página http://www.visitmexico.com se convirtió en el centro de la polémica en redes sociales, pues usuarios reportaban que los nombres de los destinos turísticos más importantes del país cambiaron sus nombres por una serie de palabras en inglés.“Warrior” en lugar de Guerrero, “Noble” en lugar de Hidalgo, “Turret” en lugar de Torreón... ¡ya dejen de poner a México en ridículo!, publicó Felipe Calderón, expresidente de México, en su cuenta de Twitter.“… y Buenos días a todos los Estados Warrior, Noble, Juniper y Progress, menos a quien está poniendo en vergüenza al Turismo de Bandera de México. Es tiempo de planeación, no de improvisación estratégica”, manifestó Simón Levy, quien fue subsecretario de Planeación y Política Turística con Miguel Torruco al frente de la Sectur.Esta situación se da un par de días después de que la Sectur decidiera eliminar la campaña de promoción turística ‘Mom I’m in Acapulco’, la cual fue criticada en redes sociales por mostrar jóvenes bebiendo, en fiestas y paseando en yates y autos, en lugar de darle visibilidad a los paisajes y principales atracciones del puerto guerrerense.Sin embargo, la Secretaría de Turismo se deslindó de la responsabilidad de la pieza creativa y, en un comunicado, argumentó que la iniciativa publicitaria estuvo a cargo del Fideicomiso para la Promoción Turística de Acapulco, así que su labor solo fue de difusión.Con más de 5.5 millones de visitas al año, VisitMéxico ganó relevancia en las últimas dos semanas por un conflicto entre empresas privadas, lo que provocó que el portal permaneciera suspendido por más de tres días a finales de julio.El viernes 24 de julio, la Sectur requirió a Braintivity, empresa encargada de la administración y operación de la plataforma, explicar las causas de la interrupción del portal, pues desde la tarde de ese día la página permaneció suspendida y mostraba un aviso de “suspensión por falta de pago”.El sábado 25 de julio, la empresa informó que el sitio http://www.visitmexico.com fue hackeado y dijo que trabajaba en su restablecimiento. Horas después, el sitio respondió: “Suspensión por falta de pago. No es hackeo, es falta de pago”.El domingo 26 de julio, el director general de VisitMéxico, Carlos González, acusó a la compañía proveedora de servicios Tecnocen de haber “secuestrado” la página para exigir un pago. No obstante, negó adeudos y dijo que levantó acciones legales contra la empresa.“La compañía actuó de mala fe al exigir un contrato hasta mayo de 2021 y hackear la página del Gobierno federal”, aseveró González.