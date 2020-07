Acusan de abuso a Ryan Madison

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Ryan Madison, actor de películas para adultos, fue acusado por al menos 10 de sus compañeras de trabajo de abuso sexual, bajo el alegato de que usó a su esposa Kelly para atraerlas, reportó Daily Mail.



Este martes se afirmó que Madison, también director de la empresa Kelly Madison Productions, es un abusador en serie que engañó a las presuntas víctimas para someterlas a escenas no consensuadas.



Una de las acusantes, Kinsley Karter, dijo que presuntamente fue violada por el famoso a sus 21 años, y describió el momento, ocurrido en una escena porno, como una película de terror.

“Por lo general hay algún tipo de comunicación antes, pero (esa vez) no hubo absolutamente ninguna”, comentó Karter a The Daily Beast.



“La razón principal por la que hablo ahora es porque no tuve ninguna advertencia previa, y quiero advertir a otras chicas sobre él”.



Añadió que la casa en California donde suelen filmar sus escenas se encuentra en medio de la nada.



“Las chicas pueden sentirse muy aisladas allá afuera, en medio de la nada, y él se volvió cada vez más áspero y cada vez más intoxicado”, expresó un representante.



Annabel Redd, una de las primeras mujeres que denunció públicamente a Madison, pidió en Twitter no ver su escena con el actor, ya que ahí presuntamente él la violó.



Otra de las supuestas víctimas, Arabelle Raphael, dijo que tenía 27 años cuando la pusieron en una escena no consensuada con Madison, y que la obligaron a ponerse un traje de belly dance.



Entre las mujeres que acusan al también productor se encuentran estrellas como Lexi Lore, Amber Addis y Jane Wilde, quienes han compartido sus experiencias con él y las describieron como sucesos desagradables.