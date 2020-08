Acusan de celebrar sacramentos sin autorización de la Diócesis

Escuchar Nota

“Igual con respecto a la misa, el Obispo no nos ha dado una autorización oficial para llevarlos a cabo, ahora lo que he oído por ahí es que algunos sacerdotes a criterio personal han tomado la decisión de celebrar algunas bodas, algunos bautizos, tratando obviamente, de seguir el protocolo de seguridad que se necesita, pero oficialmente todavía el Obispo no ha dado la autorización”, indicó.

, derivado de la necesidad de recursos que les afecta por la pandemia, reconoció Eduardo Neri Frías, párroco del templo Santiago Apóstol., evento que fue difundido en redes sociales, comentó.Han sido algunos templos que están efectuando bodas y bautizos, pues, incluso se han estado preparando con los insumos y el protocolo de prevención con Protección Civil, sin embargo, la Diócesis aún no ha dado la autorización oficial, afirmó el sacerdote.Bajo la responsabilidad del párroco se efectúa el sacramento, pues sabe que la Diócesis aún no oficializa regresar a la actividad, pero entiende la desesperación de los mismos padres ante la crisis que atraviesan para mantener su iglesia, dijo.Cree que el reinicio de actividades de las iglesias precisamente empezaría con la celebración de sacramentos antes que con las misas presenciales, puesto requieren de menor presencia de personas, si es bautizo, únicamente serían los padres y padrinos, y en bodas, no más de 10 a 15 asistentes.Desde marzo que comenzó la pandemia y suspendieron las misas, en su iglesia,que están posponiendo a nuevas fechas a partir de finales de septiembre.