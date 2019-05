Acusan de lavado, cohecho y defraudación a dueño de AHMSA

Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México (AHMSA); y Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), están acusados de lavado de dinero, cohecho y defraudación fiscal, informaron fuentes federales.Añadieron que las órdenes de aprehensión fueron giradas por un juez con sede en el Reclusorio Norte, de la Ciudad de México, tras una denuncia presentada por la apoderada legal de Pemex, “con motivo de una serie de delitos que motivaron un grave daño patrimonial a esa empresa del Estado”.En tanto, Santiago Nieto, titular de la Unidad de Investigación Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, señaló que la investigación está ligada a la compra a sobreprecio de una planta de fertilizantes, propiedad de AHMSA, en 2014, y al caso de Odebrecht."Se investiga el hecho de que AHMSA haya vendido la planta de fertilizantes, que era una planta de 50 millones de dólares y la vendieron en casi 500 millones de dólares, cuando no tiene una operación útil, es una operación en perjuicio de las finanzas públicas y estas evidencias nos llevaron a congelar las cuentas y la detención del señor Ancira."AHMSA le paga a la filial de Odebrecht, que le paga a la empresa vinculada a Lozoya y de ahí varios pagos a otras personas, entre ellas su hermana", detalló.Además, dijo que la indagatoria permitió detectar un sistema de corrupción en el gobierno mexicano."Este es un caso particular de lavado de dinero, de persecución por cohecho y defraudación fiscal, pero nos ha permitido visualizar que el sistema político mexicano se movía con base en actos de corrupción en diferentes espacios", dijo en entrevista con Elisa Alanís para MILENIO Televisión.El funcionario dijo que tiene la instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador de denunciar cualquier acto de corrupción que detecte y no descartó que se abran investigaciones contra más altos funcionarios.