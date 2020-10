Acusan de narcotráfico y lavado a Cienfuegos en Estados Unidos

Escuchar Nota

"Eso fue algo inaudito porque México siempre ha puesto a los militares en un pedestal '', dijo Vigil.



"La corrupción está llegando a su apogeo, porque las personas que alguna vez fueron intocables ahora están siendo arrestadas'', añadió.

El ex Secretario Salvador Cienfuegos fue detenido en Los Ángeles por cargos de narcotráfico y lavado de dinero, de acuerdo con AP.. Ambos hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a discutir el caso públicamente.Fuentes también dijeron al diario The Washington Post que Cienfuegos fue detenido por cargos de narcotráfico.Mike Vigil, ex jefe de operaciones internacionales de la DEA, dijo a la AP que cuando estuvo en México en 2012 escuchó de algunas versiones que ligaban a Cienfuegos con corrupción, aunque nada que se pudiera probar.en relación con un caso de corrupción relacionada al narcotráfico, de acuerdo con The New York Times.