Acusan desfalco por 45.9 mdp en Parras

Evaristo Madero Marcos, ex alcalde de Parras de la Fuente, dejó 45 millones 979 mil pesos sin comprobar o justificar, de acuerdo con la Auditoría Superior del Estado.“Con la auditoría terminada, sabemos que son más de 45 mdp los que no se han podido justificar, recursos que a la fecha no sabemos dónde están ni en qué se gastaron; recursos que pertenecen a la ciudadanía parrense, que ha sido la más afectada por los malos manejos del ex alcalde”.El siguiente paso consiste en que la ASE y la Fiscalía Especializada por Hechos de Corrupción, denuncien e investiguen el desfalco que sufrieron las arcas municipales durante la administración de Madero Marcos, a fin de deslindar responsabilidades penales y administrativas.Las observaciones no solventadas derivan del Pliego de Observaciones ASE-10572-2018.“Nuevamente ha salido a relucir la corrupción en Parras en la anterior administración. En ese Municipio hay gastos no comprobados atribuibles a la administración de Madero Marcos”.“En diversas ocasiones hemos denunciado las irregularidades cometidas por el ex alcalde, como la falta de transparencia, la existencia de un gran número de aviadores en la nómina municipal, la venta ilegal de inmuebles pertenecientes al Municipio, la condonación injustificada de servicios públicos de manera discrecional, entre otras muchas que continúan saliendo a la luz”, expresó.