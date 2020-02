Acusan extorsión de AMLO a empresarios

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Políticos opositores acusaron extorsión del presidente Andrés Manuel López Obrador a empresarios luego de que les entregó anoche, en una cena, una carta para comprometerlos a comprar boletos de la rifa del avión para equipo médico.



Los integrantes de la IP debían marcar "de manera voluntaria" una de cuatro cifras establecidas: 20 millones de pesos, 50 millones, 100 millones y 200 millones.



Esto fue criticado por la senadora panista Kenia López Rabadán, quien cuestionó qué pasará si los empresarios no le entran a la propuesta presidencial.



"Aquí 'la vaquita voluntaria' que @lopezobrador_ quiere exigir a los empresarios!! Se llama extorsión, si no lo hacen qué pasará? Los estigmatizará? Los señalará? Los perseguirá? El Presidente debe dar una explicación sobre esto", tuiteó.



El ambientalista Gabriel Quadri advirtió que si ceden contribuirán a financiar los subsidios clientelares del régimen.



"Los empresarios que cedan a la extorsión de ayer en la noche estarán contribuyendo a financiar los subsidios clientelares del régimen, con los cuales compra votos y voluntades, y su permanencia en el poder", posteó.



El senador sin partido Emilio Álvarez Icaza señaló a López Obrador de tener "ocurrencias distractivas".



"Un pase de charola para cumplir un capricho personal es a lo que obligó @lopezobrador_ a empresarios en Palacio Nacional. Ningún proyecto productivo de por medio, solo sus ocurrencias distractivas. Violencia, feminicidios, cero crecimiento. No importan. Imperio de caprichos", expresó.



Mientras que el expresidente Felipe Calderón deslizó que empresas podrían ganar favores del Gobierno.



"Más allá del chipilín, las empresas globales –muchos de los asistentes a la cena están vinculados a ellas– están sujetas a regulación estricta, 'que prohíbe pagar para ganar favores del Gobierno'", señaló.



"Anoche los empresarios fueron extorsionados por el personaje que habita en Palacio Nacional. ¿De verdad está canijo que se le pongan al tiro y le digan lo que verdaderamente piensan?", expresó la panista Mariana Gómez del Campo.