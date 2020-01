Acusan favoritismo a #LadyCamaro

"La manera en que manejó la notificación nos hace denotar que no va a ser imparcial en la audiencia, si no que por el contrario va a ser parcial, cargado a la parte imputada", afirmó Xamán McGregor.



"Quiero hacer saber que lamentablemente la Fiscalía al día de hoy nos ha hecho a un lado del caso, ha decidido acusar sin siquiera avisarnos y sin darnos oportunidad de aportar pruebas a la investigación", se lee en el mensaje que una tía del joven hizo llegar al perfil de Facebook del Gobernador Enrique Alfaro esta tarde.



La familia de Gerardo, el hombre fallecido en los arrancones en, señala irregularidades en la indagatoria con la que Fiscalía busca imputar a la conductora responsable del caso.a nombre del padre del ahora fallecido, el representante legal de la familia,, confirmó su veracidad y señaló una serie de omisiones de la Fiscalía y del juez ante quien llevan el caso, el Juez Quinto en materia penal.El abogado expuso que la Fiscalía y el juez buscan hacer a un lado a la familia de Gerardo en su intento por procesar a la denominada, con la intención de favorecer a la señalada y no a las víctimas.Expuso que fueron notificados de forma ilegal sobre este proceso penal, pues solo les dijeron que habría una audiencia, pero no les dieron más detalles y esto fue solo de forma telefónica.En teoría, la Fiscalía buscará imputar a la sospechosa la próxima semana, pero la familia del joven fallecido buscará que se difiera la cita ante el juez para poder reforzar la investigación y estar debidamente enterados de la carpeta.Finalmente, sobre la posibilidad de un acuerdo económico, no hay nada concreto, pues la familia de Gerardo busca medidas que vayan más allá de lo económico y que se traduzcan en acciones de prevención de más casos como éste, pero de los representantes de la conductora solo han recibido ofertas económicas, lamentó el abogado.