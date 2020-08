Acusan fraude en proceso de ingreso a normales en Michoacán

Escuchar Nota

Morelia, Mich.- Estudiantes que aprobaron el examen de admisión a las ocho escuelas normales del estado, se enfrentaron esta mañana de manera verbal con los rechazados porque éstos acusan fraude, de tal forma que tuvo que intermediar la policía estatal, pues hubo pruebas que no tenían error alguno.



Frente a Palacio de Gobierno, en el centro histórico de la capital michoacana, un grupo de aspirantes a normalistas protestan por el presunto fraude en el proceso de ingreso, al acusar que los que pasaron la prueba de admisión pagaron para ello.



Los inconformes portaban pancartas con leyendas como “¡Fraude!, “¡Cuánto pagaron!".



Los aprobados respondieron: “Yo si estudié, por eso pasé”, “si querían pasar por qué no estudiaron”. En tanto, elementos de la policía estatal formaron una valla para evitar violencia.



En las inmediaciones de Cherán, en la salida a Paracho, por segundo día, un grupo de jóvenes también inconformes, que reprobaron el examen de admisión a la Escuela Normal Indígena, argumentan irregularidades en la aplicación de las pruebas y corrupción por la venta de exámenes, y amenazan con incendiar seis autobuses y camiones distribuidores de mercancías que mantienen retenidos desde el martes en la tarde, si no se anulan los exámenes aplicados el pasado fin de semana.



La Secretaría de Educación en el Estado (SEE) informó que se investigan las denuncias, y de confirmarse los señalamientos se anulará el proceso de admisión, que para este año prevé más de mil lugares, distribuidos en las ocho escuelas formadoras de profesores de Michoacán.