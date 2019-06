Acusan guerra sucia contra iniciativa pro aborto

Opositores a la iniciativa de ley para despenalizar la interrupción del embarazo, impulsada de manera conjunta por las fracciones de Morena y del PRD en el Congreso de Hidalgo, recurren a "guerra sucia" por medio de spots radiofónicos "plagados de mentiras", afirmó Beatriz Vargas, asesora de la 64 legislatura local."¿Los diputados no quieren que nazcan mas bebés aquí en Hidalgo?”, pregunta la voz de un niño en uno de los spots de 29 segundos que a lo largo de más de una semana se transmitieron en emisoras de radio de toda la entidad, pagados por una supuesta "Coalición por la familia en Hidalgo" para invitar a la población a participar en la llamada "Marcha por la Vida"."Exacto, pero el día de hoy las familias hidalguenses hemos despertado y les queremos pedir a nuestros diputados que no generen más violencia contra las mujeres que están en el vientre de su mami. Hoy Hidalgo le dice sí a la vida"- responde una mujer adulta en el anuncio, a la que le sigue la voz de un locutor que invitaba a la ciudadanía a acudir a la movilización que se realizó ayer en la capital hidalguense.La concentración, pese al enorme despliegue publicitario, en el que se incluyó además contratación de pantallas gigantes en plazas comerciales, entrega de volantes en iglesias y mensajes por redes sociales, sólo logró congregar cerca de 2 mil 500 personas, muchas de ellas encabezadas por sacerdotes, monjas y catequistas.Para Beatriz Vargas, quien además es activista y participante en el diseño de la iniciativa, el contenido del mensaje radial tergiversó el verdadero sentido de la propuesta legislativa. "No se busca que ya no nazcan más niños, como mañosamente se dice en el spot, recurriendo a la voz de un niño; sino que las mujeres que por alguna u otra razón han abortado, incluso de manera accidental al ir al baño o por sufrir una caída u otra circunstancia, vayan a la cárcel."De igual forma se busca garantizar el derecho de las mujeres de decidir sobre su cuerpo", aseveró."También se busca sancionar a quien sin consentimiento de las mujeres les produzcan u ocasionen un aborto, lo cual se omite decir en los anuncios de radio", añadió Vargas.Explicó que este tipo de tergiversaciones "lo único que buscan es descalificar a los legisladores que están a favor de la iniciativa, acusándolos de asesinos de niños, lo cual es una vil mentira".Agregó que quienes están detrás de la difusión de los anuncios "buscan la crispación social y generar una campaña de odio, lo cual va en contra de los principios enmarcados en la Constitución vigente desde 1917, que dice claramente que México es laico y que hay una separación entre iglesia y estado."Es notorio que para financiar esta campaña de odio se hace uso de grandes cantidades de dinero cuyo origen se debe investigar”.Pese a que en el spot aparece como responsable una agrupación denominada "Coalición por la familia en Hidalgo", Rafael Serbulo, coordinador en la entidad del "Frente Nacional de la Familia" y quien estuvo en el templete instalado en Plaza Independencia durante el mitin que siguió a la marcha, dijo desconocer quién o quiénes pagaron los anuncios radiofónicos, así como el número de spots."La verdad no sabría decirle porque no los contraté yo. Realmente no sabemos quién los contrato", dijo Serbulo. quien fue uno de los principales convocantes al acto de protesta.Aunque en el mensaje radial aparece como responsable "Coalición por la familia en Hidalgo", esa organización no aparecía en la manta que se colocó en el templete y donde fueron incluidas todas las agrupaciones que convocaron a la marcha.Para otros gastos del movimiento, Serbulo aclaró que los recursos provienen "de la gente. Nadie nos esta financiando. Esto es por dinero que sale de nuestros bolsillos, de gente que únicamente esta comprometida con la vida".