Acusan hostigamiento en Aguascalientes en casos de desaparecidos

Aguascalientes.- Familiares de víctimas de desaparición y defensoras de derechos humanos denunciaron hostigamiento por parte de autoridades municipales y ministeriales como resultado de la exigencia para que busquen en dos presuntas fosas clandestinas a personas víctimas de desaparición forzada.



En la última semana, dos familiares de víctimas de desaparición han sido aprehendidos por policías municipales y ministeriales sin que se les lograra fincar ningún delito. Integrantes del Observatorio de Violencia Social y de Género (OVSGA), que acompaña a las víctimas, alertaron sobre posibles represalias y señalaron como responsable a la fiscalía general.



“Yo iba hacia mi casa y me detuvieron, ya habían checado mi camioneta y la volvieron a revisar, dicen que supuestamente tenía reporte de robo, pero yo tengo todos los papeles. La camioneta está asegurada, me la regresan en diez días. Estuve cuatro horas en el Ministerio Público, solo quería salir para estar en la búsqueda”, cuenta Sergio de Lara, padre de Sergio de Lara Quezada, oriundo de Aguascalientes y desaparecido en el municipio de Villa Hidalgo, Jalisco, junto con Jairo Arellano y José Guadalupe Flores en 2011.



Tras las detenciones, Jimena Suárez y Dennise González, oficiales de derechos humanos en la ONU-DH, estuvieron en Aguascalientes y entrevistaron a los familiares de víctimas para seguir de cerca el caso. Por su parte, Enrique Camargo, representante de la Comisión Nacional de Búsqueda acudió a las dos presuntas fosas clandestinas.



La búsqueda deriva de información otorgada por fuentes anónimas al OVSGA sobre la posible localización de personas desaparecidas de Aguascalientes y Jalisco durante el periodo 2005-2010.







El primer punto es un pozo de 54 metros de profundidad al interior del velódromo del Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes (IDEA), en donde la búsqueda se suspendió debido a la alta concentración de gases tóxicos y la poca posibilidad de que se encontrarán restos de personas en el lugar.



“Por medio de una cámara especializada pudimos realizar un rastreo del lecho superficial, encontrando mucha basura, pero no existe ningún indicio de restos óseos. Nos llamó mucho la atención una bolsa de color negro con dimensiones de un cuerpo, la retiramos y no logramos encontrar ningún indicio”, explicó Javier Chávez Aldana, perito especializado en fosas clandestinas.



Por su parte Mariana Ávila, integrante del OVSGA, aclaró que se suspende la búsqueda, pero el proceso no ha concluido:



“Solamente se suspende, nosotras no vamos a estar de acuerdo en que se concluya la búsqueda sin que se pueda retirar todo lo que se encuentra al interior de ese pozo y sin tener la información de las bitácoras de cómo fue utilizado este espacio en los últimos diez años, y el croquis superficial de si tiene algún tipo de conductos o venas que lleven a otros espacios”.



El segundo punto se encuentra ubicado dentro del complejo ferrocarrilero Tres Centurias, donde víctimas de tortura a manos del exprocurador de Aguascalientes, Felipe Muñoz, denunciaron haber sido golpeadas. El lugar se encuentra resguardado por las autoridades en espera de comenzar con la búsqueda.