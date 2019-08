Acusan inequidad en contienda del PRI

La candidata a la dirigencia nacional del PRI, Lorena Piñón, acusó a la Comisión Nacional de Justicia Partidaria de quebrantar la equidad del proceso interno al negarse a dictaminar sobre los presuntos actos anticipados de campaña cometidos por Ivonne Ortega.En su gira por Guadalajara, Jalisco, la priista recordó que a una semana de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó resolver sobre el caso, la Comisión ha usado estrategias "legaloides" para postergar la sentencia."No quieren dictaminar, porque la única sanción posible es la anulación de la candidatura, y están protegiendo a su candidata favorita. No sé cuál de las perversiones políticas que describí son la que inspiran tanta abyección por parte de Fernando Elías Calles", señaló.La candidata advirtió que con esta postergación no sólo le niegan el acceso a la justicia y quebrantan la equidad del proceso interno sino que, además, se burlan del mandato unánime de los magistrados electorales."La Comisión de Honor del PRI brilla por su ausencia y se abstiene de emitir algún juicio al respecto, es vergonzoso su silencio", afirmó.El 22 de julio pasado, el TEPJF ordenó a la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI reabrir y resolver dos procedimientos interpuestos por Piñón en contra de Ivonne Ortega por presuntos actos y gastos anticipados de campaña.Ayer, la candidata reconoció que si bien el Código de Justicia del PRI no prevé la figura de actos anticipados de campaña, esto no es excusa para no sancionar a la ex Gobernadora de Yucatán, ya que el principio de equidad en los procesos electorales está garantizado por la Constitución y se encuentra reglamentado en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.