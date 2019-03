Acusan influyentismo en cierre de fraccionamiento

Un grupo de vecinos de la colonia Lomas del Valle no descarta que funcionarios municipales alterarán un documento ilegalmente de la Dirección de Desarrollo Urbano para autorizar la colocación de un portón de acceso en su sector con la intención de cerrarlo, porque de acuerdo con un oficio emitido por la Dirección de Transparencia y Función Pública, establece que dicho departamento nunca emitió un permiso al respecto.Azucena Flores Durón, Eduardo Pizaña Rubio y Silvia Ábrego Meza dejaron asentado en un documento que entregaron en el despacho del alcalde José María Morales Padilla, el 19 de marzo pasado, que el material del portón es de baja calidad y que en alguna contingencia el camión de bomberos no entra por el acceso.Incluso los habitantes inconformes están sorprendidos con el permiso, porque la obra anteriormente fue clausurada por Desarrollo Urbano por no cumplir con los requisitos que marca la ley, y que se llegaron a presentar algunos incidentes por la obstrucción vial generada por esta obra.“No dio cumplimiento a los artículos 289 y 290. La licencia otorgada no especifica ningún director de obra”, refiere el documento.La obra no solo causa perjuicios a las personas que habitan en este fraccionamiento, sino también a dos negocios ubicados a un costado de donde se colocó la estructura del portón, porque no permite el libre estacionamiento en los espacios del cual ellos son propietarios.Los vecinos mostraron una copia de la contestación con número de folio 00925318 que les dio la exdirectora de Transparencia y Función Publico, Érika Reyes Méndez, en donde les dice claramente que el departamento de Desarrollo Urbano no ha expedido ningún permiso.