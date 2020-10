¡Acusan jugadores de San José FC falta de pagos!

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Los jugadores del San José FC perteneciente a la Liga del Balompié Mexicano acusaron a la directiva del club por la falta de pago de los sueldos que corresponden al último mes.



Algunos futbolistas compartieron en sus redes sociales el mensaje escrito por los integrantes de la plantilla y anunciaron que a partir de ayer “suspendemos actividad deportiva buscando el mejor acuerdo con nuestra directiva y nuestra liga en tema económico y laboral”.



Los futbolistas mencionaron que han tenido problemas de pago, pues “cabe mencionar que el acuerdo principal era que nuestras quincenas corrían a partir del 15 de agosto al 1 de septiembre”.



Del mismo modo, revelaron que el exjugador de Pachuca y campeón mundial Sub 17, Julio “La Momia” Gómez realizó un préstamo a la cúpula para pagar sueldos.



“El único apoyo económico realizado fue por parte de un préstamo realizado a la directiva por parte de nuestro compañero Julio Gómez. No cubriendo la totalidad de ella y puntualizar que este adeudo sigue hasta la fecha.



Ante esto, dejaron en claro que los futbolistas no han recibido el pago de tres quincenas. “Haciendo énfasis en nuestro buen desempeño deportivo, estando en la mejor posición del torneo y con todo nuestro compromiso a nuestra liga”.