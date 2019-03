Acusan omisión de 19 estados ante desapariciones

Hoy acompañé al Presidente @lopezobrador_ en la reinstalación del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, desde Palacio Nacional. pic.twitter.com/2F4sAqTULF — Miguel Riquelme (@mrikelme) 24 de marzo de 2019

De las 32 entidades de la República, 19 no han hecho ningún avance para instalar sus Comisiones locales de Búsqueda de Personas Desaparecidas, reprochó Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.Al reinstalar el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas en Palacio Nacional, Encinas reiteró que habla de reinstalar el sistema porque en la Administración de Enrique Peña Nieto sólo hubo simulación."Lamentablemente en 19 entidades no hay avances legislativos ni decreto para la designación del comisionado local, porque lo que urge crear el marco jurídico local en donde es necesario dar el primer paso reconociendo la gravedad del problema", agregó.Sobre las entidades donde sí tienen su comisión, advirtió que no eso es suficiente, pues necesitan contar con presupuesto suficiente y el respaldo político de los Gobernadores.Encinas recordó que el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas tiene la obligación de diseñar políticas para atender la desaparición de personas, además de garantizar varios registros, como el de personas desaparecidas, de datos forenses, de personas fallecidas no identificadas y de fosas clandestinas.El funcionario destacó que para este 2019 el presupuesto para la Comisión Nacional de Búsqueda será de 4 millones 791 mil pesos, además de que los Gobernadores podrán solicitar recursos adicionales."Espero que haya una mayor conciencia en todas las entidades para que estos recursos puedan disponerse", dijo.En tanto, Miguel Riquelme, Gobernador de Coahuila y representante de la Conago, reconoció que según diversas instancias internacionales la desaparición de personas es un problema generalizado en varias zonas del País.El evento se realiza en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, adonde acudieron más de 200 familiares de personas desaparecidas de estados como Tamaulipas, Morelos, Veracruz y Guerrero, entre otros.