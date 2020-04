Acusan operación de un crematorio clandestino en Oaxaca

Escuchar Nota

San Pablo Etla, Oax.- Vecinos de la colonia La Borcelana, ubicada en el ayuntamiento de San Pablo Etla, municipio conurbado a la ciudad de Oaxaca, denunciaron la existencia de un crematorio clandestino, mismo que -señalaron- se instaló desde hace tres años en la localidad y pese a las denuncias no se ha hecho nada.



No obstante, a raíz de la situación sanitaria ocasionada por Covid-19, sus actividades se han incrementado, lo que ha ocasionado la molestia de los habitantes de esta localidad, así como colonias y municipios aledaños.



Vicente Vivas Gómez, representante de la colonia, indicó que dicho negocio comenzó a operar desde 2017. En ese año se tramitó una queja con el ayuntamiento, el cual procedió a la clausura del inmueble, pero el dueño de la funeraria, quien es un pastor cristiano, rompió los sellos bajo el argumento que el cierre se realizó sin los procedimientos que la ley establece, por lo que continuó operando de manera irregular y esporádica.



Vivas Gómez aseguró que los vecinos han dado seguimiento a la demanda ante diversas instancias, aunque no han sido atendidas pues, aseguró, el lugar "no cumple con los permisos necesarios, además de que contamina el ambiente y genera un olor fétido en la agencia municipal de San Sebastián de las Flores", e incluso, añadió, "el crematorio se ubica a escasos 50 metros del pozo de agua que surte a la colonia".



Añadió que "durante los últimos días, los vecinos se percataron de que el crematorio comenzó a funcionar con la llegada de varias carrozas fúnebres, lo que ocasionó el temor de los habitantes, ya que ese espacio no cuenta con los permisos y tampoco con las regulaciones que marca la ley, por lo que de tratarse de casos de personas infectadas de Covid-19, esto podría derivar en la infección de los habitantes de esta colonia, motivo por el que solicitan nuevamente a las autoridades municipales y estatales la clausura de dicho espacio".