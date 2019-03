Acusan petroleros corrupción en Pemex

Disidentes petroleros al sindicato que encabeza Carlos Romero Deschamps pidieron al director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, una audiencia pública para exponerle de manera directa la corrupción que persiste en esa empresa, aun con el cambio del Gobierno federal.En una carta entregada el viernes en sus oficinas, en la Torre Ejecutiva de Pemex, acusaron que persisten las jubilaciones anticipadas, despidos injustificados y “moches” por laborar o tomar descansos.Los inconformes señalaron que a esas irregularidades se prestan directivos de Recursos Humanos de Petróleos Mexicanos.“Se ocultan escalafones, se rescinden contratos, y todo esto porque las y los trabajadoras que se han atrevido a denunciar la corrupción de Carlos Romero Deschamps y sus cómplices en Pemex son castigados o se les realizan descuentos ficticios para dejarlos con quincenas en cero pesos”, acusó Agustín Reyes, de la Sección 47 en Campeche y representante de los disidentes.Reveló que existen más de 35 mil trabajadores despedidos de Pemex de manera injustificada, lo que traerá un gasto a la empresa por más de 70 mil millones de pesos, derivado del pago de sueldos caídos.“Esta gente despedida va a ganar en los juicios laborales, y Pemex va a tener gastos fuertes por los despidos, pero además son gastos dobles o triples, pues mientras están despedidos, otras personas ocupan sus cargos y les pagan, entonces Pemex paga doble por trabajador despedido”, dijo.“Pero a los de Recursos Humanos y al sindicato no les importa, porque ellos no van a pagar los juicios que pierda Pemex, sino el erario, por eso siguen corriendo gente, contratando otras gentes, a quienes se les pide moche por trabajar en la empresa”.En la misiva, los petroleros también denunciaron que en 100 días del nuevo Gobierno, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, la Secretaría del Trabajo, que dirige Luisa María Alcalde, no se ha manifestado por el fraude en las elecciones del sindicato en octubre pasado ni en la toma ilegal que presume Romero Deschamps para encabezarlo.“Estamos de acuerdo que López Obrador diga que no se mete en el sindicato, pero ¿y la corrupción que sigue en Pemex?, ¿Y la omisión de la Secretaría del Trabajo?”, cuestionó Reyes.