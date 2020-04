Acusan que 15% de empresas no pararon; prevén clausuras

Escuchar Nota

"Las zonas industriales del país, allá y acá, ¿qué quiere decir esto? que en esos sitios no hay una contribución completa, como se espera, a la reducción de los contagios porque las personas no se pueden quedar en casa, porque están en riesgo de perder su empleo, porque la empresa para la que labora no está acatando disposiciones generales", afirmó.

Empresas de actividades no esenciales de Jalisco no han cerrado sus puertas, señaló la Secretaría de Salud (Ssa).Sin dar nombres ni detalles, en conferencia de prensa,durante los primeros 15 días que se decretó que sólo las actividades esenciales podían continuar con sus operaciones.Además de Jalisco, también se encuentra el Estado de México, Michoacán, Veracruz, Nayarit, Puebla, la Ciudad de México, Baja California, Aguascalientes, Hidalgo y Guanajuato.Algunos sectores que no pararon son: la industria automotriz, comercio y distribución de productos no esenciales, la industria textil y la industria madedera y otras actividades como la aeroespacial, el maquilado industrial y tabacalera, construcción, entre otras., se les levantará un acta de inspección en materia de seguridad y salud en el trabajo que puede llevar al proceso de sanción e incluso a la clausura.Algunas de las actividades esenciales que pueden seguir sus actividades según lo decretado a nivel federal el pasado 31 de marzo, son: Todos los servicios de salud, los mercados de alimentos, supermercados, tiendas de autoservicio y abarrotes y venta de alimentos preparados, financieros, recaudación tributaria, distribución y venta de energéticos, gasolineras y gas, generación y distribución de agua potable, servicio de mensajería, entre otros.