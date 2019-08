Acusan que Castillo empoderó a ‘Los Viagras’

El excomisionado federal en Michoacán, Alfredo Castillo, debe ser investigado por ser uno de los impulsores de “Los Viagras”, grupo delictivo al que se le adjudica las extorsiones a aguacateros y empresarios en la entidad.“Alfredo Castillo los empoderó al reconocerlos como autodefensas y luego como parte de su Fuerza Rural, debe ser investigado por esto, por permitir esto”, acusó Guillermo Valencia, exedil de Tepalcatepec.Valencia fue sacado por la fuerza del Ayuntamiento por delincuentes disfrazados de autodefensas, apoyados por Castillo.En entrevista, acusó al excomisionado federal para la Seguridad de obstruir su proceso de reinstalación como Edil y de apoyar al grupo que lo hizo abandonar Tepalcatepec en abril de 2013 y luego ser destituido en marzo 2014.Entre los promotores de su expulsión figuró Juan José Farías, alias “El Abuelo”, quien fue investigado desde 2009 por presuntos nexos con el Cártel del Milenio y detenido en 2011 por posesión de armamento prohibido.A las autodefensas se sumaron los hermanos Sierra Santana, “Los Viagras”.“Existe una simulación en la seguridad desde Alfredo Castillo y se sigue dando, sólo se arrastra un problema y se simula que se combate con operativos de distintos nombres, el crimen ocupó vacíos que el estado dejó, el Estado Mexicano dejó que los delincuentes y lo que pasó en Uruapan es una muestra más de que el problema sigue”, dijo el ex Alcalde.“Por el contrario en el Gobierno de Enrique Peña Nieto fortaleció a los delincuentes, violó el Estado de Derecho y un ejemplo es cómo me quitaron de una forma ilegal y violando la Constitución”.Valencia recordó que envió dos cartas al ex Presidente, Enrique Peña Nieto, y al ex Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para advertir de la formación de las autodefensas.“Nunca hicieron caso, nunca atendieron el problema de la inseguridad, la dejaron crecer.“Y Alfredo Castillo fue determinante, con las autodefensas lo único que se logró fue un cambio en la estructura criminal, desplazaron un cártel por otro, Castillo es responsable de lo que hoy padece nuestro estado”, afirmó el ex Edil.Indicó que ahora las autodefensas pasaron de moda, pero las extorsiones siguen azotando a los productores y empresarios.