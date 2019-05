Acusan que matarán a gatos de Palacio

La nueva administración de la Secretaría de Hacienda sacará en dos semanas a unos 20 gatos que viven en Palacio Nacional, acusaron ciudadanos.Según una usuaria identificada en Twitter como @Carmen_Hern, el objetivo es sacrificar a los animales."Desafortunadamente, la nueva administración en @SHCP_mx, en concreto la gente de Conservaduría no quiere que estén los gatos. Al parecer es más importante que el edificio se convierta en patrimonio histórico o casa de López que la vida de 20 gatos."Ayer se hizo oficial la noticia de que en dos semanas irán por ellos. Y con el pretexto de "operarlos y revisarlos" los van a dormir. Ya se les explicó que todos están operados y no hay necesidad de llevárselos pero la fecha está agendada", escribió en su cuenta en la red social.La usuaria relató que trabajó un tiempo en Palacio Nacional y desde entonces, hace alrededor de cinco años, cuida y alimenta todos los días a los gatos, labor que comparte con tres personas más."Amigos, tengo algo triste que contarles. Como algunos de ustedes saben, soy una señora de los gatos. Pero tal vez no sabían que los gatos que alimento y cuido (hasta donde puedo) son los de Palacio Nacional."Por décadas ha habido gatos en Palacio. Inicialmente los llevaron para acabar con las ratas. Después, algunos trabajadores irresponsables decidieron que era buena idea abandonar ahí a los suyos", contó.Agregó que el Gobierno no gasta un peso en la atención de estos animales y llamó a difundir los hechos para detener esta decisión.