Acusan trato desigual de Gobierno en protestas

"Podemos entender la causa de los normalistas, pero su derecho a protestar termina cuando hay otros afectados, no podemos seguir en la impunidad", indicó.



"Hay diferencias en las causas y diferencias para enfrentarlas. En Chihuahua sí se le echan la fuerza pública a productores que luchan por el agua, lo que consideramos es una causa justa, pero a los normalistas que piden plazas hasta son alentados por el Gobierno federal y el partido Morena, y con ellos no usan la Guardia Nacional, a pesar de la ocupación de la vía federal".



"Ahora hay un intento de extorsión de los normalistas para lograr beneficios que les han prometido desde el Gobierno, por lo que no actúa contra ellos en el bloqueo de vías y se permite a permanecer sin que ninguna autoridad intervenga", apuntó.



"A los maestros y normalistas se les trata de una manera y hoy vimos como a otros grupos, que son opositores al Gobierno, los encapsulan y les impiden llegar al Zócalo", subrayó.



los normalistas exigen la entrega de plazas, acto que ha generado pérdidas por 100 millones de pesos debido a que diversas mercancías no se han podido movilizar.Aunque hay, integrantes de la Comisión de Gobernación, advirtieron que en el caso de los estudiantes hay displicencia de la autoridad, pero con productores de Chihuahua y manifestantes en la Ciudad de México hay mano dura.Sin embargo, dijo, se debe proceder a cumplir con la ley para evitar mayores afectaciones en la economía.Remarcó que, contrario aEl diputado Felipe Macías consideró que desde el inicio de la Administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador ha habido una relación de "complicidad" con el magisterio, producto de ceder en todas sus demandas de la reforma educativa, como es lograr plazas sin concurso de por medio.Mencionó que mientras aAgregó que las vías del tren en Michoacán deben liberarse por la autoridad federal y no dejarle el problema al Gobierno estatal, porque éste no tiene la facultad de resolver sobre las plazas que se reclaman.