Acusan uso político de UIF en conflicto de Chihuahua

El diputado panista Mario Mata acusó al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador de utilizar a la Unidad de Investigación Financiera (UIF) como arma política contra los líderes sociales y políticos que encabezan las protestas contra la extracción de agua de la presaDesde la tribuna de la Cámara de Diputados, el diputado por Chihuahua, que ha sido señalado por la Administración federal de incitar a las protestas, anunció que el Partido Acción Nacional (PAN) presentará una iniciativa para que la UIF y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) estén obligadas a integrar una investigación antes de recurrir al congelamiento de cuentas.Los habitantes de Chihuahua, advirtió, están dispuestos a ir a la cárcel por defender el agua para riego.El diputado panista acusó también al Gobierno de López Obrador de tener las manos manchadas de sangre, por la muerte de Jessica Silva, integrante del movimiento de defensa de la presa y que murió tras un enfrentamiento con la Guardia Nacional."Fue arteramente asesinada por la Guardia Nacional, por la espalda, con cinco disparos y a su esposo lo dejaron, creyéndolo muerto. Tienen ustedes las manos manchadas de sangre, no vuelvan a decir algo sobre los 43 de Ayotzinapa, porque ustedes sí asesinaron, a sabiendo que estaban asesinando cuando autorizaron la Guardia Nacional.Mata acusó que el Gobierno federal ha sido sordo, insensible y mudo, ante el descontento que ha provocado abrir las presas para fines distintos a los agrícolas, a fin de cumplir con el tratado de aguas con Estados Unidos.También manifestó que ante el intento de tomar más de mil millones de metros cúbicos de agua, los habitantes de Chihuahua tomaron las instalaciones de la presa y han se han enfrentado a la Guardia Nacional y al Ejército.El panista agregó que no se habla con la verdad porque no se trata del actual ciclo agrícola, sino del próximo en 2021, por lo que los productores del Estado se pueden quedar sin el agua para sus cultivos.En tanto, dijo, el Gobierno rompe mesas de trabajo y no recibe llamadas del Gobierno estatal.