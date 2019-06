Adal Ramones aprendió a decir no para estar con su familia

En la década de los noventa, un joven regio de nariz aguileña llegó a la Ciudad de México en busca de oportunidades para demostrar al mundo su talento y muy pronto lo logró. Adalberto Javier Ramones Martínez, mejor conocido sólo como Adal Ramones, supo ganarse la simpatía de Televisa, una de las cadenas de televisión más importantes de México en la época.Logró experimentar con un programa que él conduciría llamado Otro Rollo. En pocos años, Adal Ramones ganó seguidores para su late night show, y éste se convirtió en uno de los programas más vistos de la televisión mexicana.Hoy, 24 años después de la primera emisión, Ramones con una gran trayectoria profesional vivida y una figura consolidada como conductor, comediante y actor, es un hombre muy distinto al que era cuando comenzó su carrera artística.Para Adal Ramones ser papá a los 57 años es como si comenzara una segunda mejor vida: con las sorpresas y asombro que le traerá criar al pequeño Cristóbal que hace un mes lo hizo padre por tercera ocasión, pero con la experiencia que ha adquirido a lo largo de su vida y con sus dos hijos mayores, Diego de ocho años y Paola de 18.Aunque siempre deseó la paternidad y nunca descuidó a sus primeros descendientes, fruto del matrimonio de 18 años que tuvo con su primera esposa, Gabriela Valencia, ahora dice estar más que preparado para acompañar a su bebé. "Me toma esta paternidad muy feliz, muy yo, muy pues sin ataduras, sin rollos, ni nada. Si antes cuando me la vivía en la loca tenía tiempo para mis hijos, ahora más, ahora más tengo tiempo", dijo en entrevista con Infobae México.Pero esta disponibilidad para ser padre no tiene que ver con falta de trabajo, al contrario, Adal Ramones se encuentra en la actualidad actuando en la puesta en escena Dos Más Dos, es conductor de México Tiene Talento en TV Azteca y participa en las filmaciones de la película Poderoso Victoria.Lo que para él ahora le permite tener más posibilidades de disfrutar a lado de su familia es que la vida le ha enseñado a decir "no". "Antes era, 'ay, no puedo correr de la casa a este idiota', o '¿Por qué vine a este evento, qué hago aquí?' Y ahora con todo gusto digo 'no, gracias. No me interesa'", explicó quien fuera conductor del programa Otro Rollo.Este aprendizaje y transformación llegaron de la mano de su segundo matrimonio con Karla de la Mora, una mujer que lo hizo creer de nuevo en el matrimonio, y que le enseñó una manera más positiva de vivir.A pesar de que el miedo de haber tenido un divorcio fallido pudo haberlo privado de la oportunidad de intentar por segunda ocasión, tomó la decisión de dar el "acepto" sólo por tratarse de la persona que lo enamoró hace siete años."Si estás viendo que te divorciaste, ¿para qué te casas? Es como alguien que dice 'voy a poner un negocio de tacos, me fue mal. Voy a poner otro.' No, pues si ya te fue mal… Pero conocí a una mujer excelente e independientemente de la parte personal o íntima, todo lo que es estar con ella es alegría", comentó el también actor.Con de la Mora se dio cuenta de que el matrimonio no era como él lo había experimentado "Creía que la vida era de repente pelearte, era intentar de ganar una batalla y otra, imponer tu voluntad, porque así lo veía yo, así veía la vida de matrimonio. Dos días sin hablarme… etcétera. Y de repente descubro que así no es". Por lo que poco a poco comenzó a cambiar su manera de pensar, y a disfrutar más del presente.Sin embargo, ahora se enfrenta a un reto: criar a tres hijos de generaciones muy diferentes. Cristóbal con un mes de nacimiento, Diego de ocho años y Paola de 18, son para Ramones un "circo de tres pistas" que está feliz de enfrentar."Adolescente de antro y de novios, un chico que necesita apoyo de si juega bien fútbol o tiene que meterse a clases de guitarra o está en karate y ya va para cinta marrón, y luego la historia de un recién nacido. Obviamente es un circo de tres pistas, pero qué fabuloso circo", dijo el actor.Su vida personal no le ha impedido continuar desarrollándose de manera profesional. En la puesta en escena Dos Más Dos, en la que un grupo de amigos decide intercambiar parejas para explorar en su relación, lleva más de un año y medio presentándose en el escenario de Jorge Negrete y recorriendo la República Mexicana para hacer reír en vivo a la mayor cantidad de personas pueda.A pesar de su apretada agenda, decidió aceptar el proyecto porque al inicio parte del elenco era su amiga Consuelo Duval, con quien también condujo Otro Rollo "Somos amigos desde hace 30 años, y de repente volver a actuar juntos fue un gran golpe de la vida, de suerte. Había filas y filas en la calle de querer ver otra vez a Consuelo y a tu servidor juntos, y aparte Mónica Dionne que es una gran actriz y Mauricio Islas. Eso fue lo que me llamó la atención. El elenco, primero, el texto también", contó Adal Ramones.Después por cuestiones de trabajo, la comediante y actriz Duval tuvo que salir de la obra. Su papel fue tomado por la actriz Sabine Moussier que alterna con la argentina Laura Ferretti. Pero este no fue motivo para desalentar a Ramones, quien le ve un futuro prometedor a la puesta en escena."Yo creo que ésta perfila para ser una puesta en escena de comedia que dure mucho tiempo. Porque gusta y la pueden ver desde chicos de 16 y 17 años en adelante. Aunque el tema es el intercambio de parejas, está tan increíblemente adornado el moñito del regalo de la comedia que es muy fácil de ver", dijo el también empresario.