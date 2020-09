Adal Ramones hará ganar… a ‘perdedores’ en Don’t, No lo Hagas

Escuchar Nota

"Me siento muy contento y feliz. Han sido jornadas largas, cuidamos todos los detalles, la iluminación de las familias, la explicación de los juegos."

"Uno tiene que tener la visión de rayos x para ver quién tiene talento cómico, Javi lo aprendió y creció a pasos agigantados", aseguró el ex conductor de La Academia.

"Nosotros los mexicanos tenemos una regla, 'mientras tú hagas carrilla/bullying y el que recibe la carrilla se ríe, ya está aprobado por él mismo'", justificó.

Dos familias de cuatro integrantes competirán por un premio máximo de, la condición para ganar es que ¡no lo hagan!es el reality de concursos que llega este lunes a la señal de Azteca Uno, bajo la conducción deDurante 180 minutos, los ocho participantes se enfrentarán a retos físicos y mentales; en cada obstáculo tendrán una limitante:Al aire todo son sonrisas, diversión y mucha adrenalina, pero ¿qué hay detrás del programa?Unas 180 personas trabajaron a marchas forzadas por más de dos semanas para finalizar el producto a tiempo.La dedicación de cada uno hacia el proyecto y la pasión que inyectó Adal Ramones cada día fueron el secreto para conseguir un producto de calidad, comentó el conductor."Es un proyecto que me entusiasmó desde que me lo presentaron porque nunca me había tocado conducir un game show", afirmó en entrevista.Las grabaciones se llevaron bajo estrictas medidas sanitarias. Al entrar al foro 10 de, una persona estuvo encargada de tomar la temperatura, proporcionar gel y cambiar el cubrebocas de la persona por uno nuevo, limpio y desinfectado.Dentro, se respiraba un ambiente de compañerismo, todos con una sonrisa, en parte consecuencia de la dinámica del programa.Adal, a pesar de ser el conductor, también estuvo al pendiente de detalles técnicos como el formato de grabación, diálogos y el proceso creativo de sketches.Fiel a su valor de inclusión, Adal integró a varios elementos de la producción en viñetas (transiciones de un juego a otro), como en el caso del jefe de piso,, quien debido a su originalidad y chispa, se ganó un lugar frente a la cámara."Empezamos a llevarnos bien en los ensayos y, cuando me preguntaron a quién podíamos meter en las viñetas cómicas, de inmediato pensé en Javi, así pasó con Mauricio Castillo en Otro Rollo (1995) o la misma Consuelo Duval, fue como los jalamos al programa.A diferencia de la franquicia de Estados Unidos, la versión mexicana incluye chistes y carrilla hacia algunos integrantes. Según Adal, se quedaron dos rayitas abajo del bullying.Por cada programa se presentarán seis juegos, cada uno se grabó en 40 minutos, aseguró el productor ejecutivo dePrevio a grabar, las familias concursantes se sometieron a pruebas de Covid-19. De las 32 familias que participarán en el programa, sólo una salió positiva al virus, por lo que sus integrantes no finalizaron el proceso de admisión.