‘Adam Sandler, tu actuación es extraordinaria; te amo’: Jennifer Aniston

La actriz estadounidense Jennifer Aniston se llevó a casa el premio SAG por Actuación Sobresaliente de una Actriz en una Serie, y aprovechó su tiempo en el micrófono para mostrar su apoyo a Adam Sandler, quien acusó que La Academia no lo apoya."Oh por Dios, esto es tan increíble... ¿Saben? Estaba pensando cuando era una niñita... yo grababa ‘Laverne y Shirley’ ‘Happy Days’ y otras series; luego escuchaba los capítulos y pensaba ‘algún día voy a hacer eso”, compartió la actriz, que se llevó el Actora la serie The Morning Show."Adam Sandler, tu actuación es extraordinaria y tu magia es real, amigo. Te amo”, dijo Aniston al finalizar su discurso de aceptación, como una muestra de apoyo al protagonista de Uncut gems, quien no solamente no fuepara la entrega del Oscar, sino que ni siquiera se encuentra invitado a la ceremonia, según acusó."Malas noticias: Sandman no recibe amor de la Academia. Buenas noticias: Sandman puede dejar de vestir trajes.a todos mis amigos que están nominados, especialmente Mama (Kathy Bates)”, escribió el actor en redes sociales tras darse a conocer la lista de nominados.En 2019, Aniston y SandlerMurder Mistery, un largometraje original de Netflix, que es considerada como una de las producciones más exitosas de laCon información de Excélsior y Notimex