Adaptan estadios de Monterrey y Tigres como centros de vacunación contra influenza

Ya listos los módulos drive thru del #IMSSNL para la vacunación contra influenza en el Estadio de @TigresOficial.



Lunes 25 y martes 26 de 08:00 a 17:00 horas.

¡Los esperamos! pic.twitter.com/cD8x4UIm3f — IMSS Nuevo León (@IMSSNL) January 25, 2021

Ya listos los módulos drive thru del #IMSSNL para la vacunación contra influenza en el Estadio de @Rayados.



Lunes 25 y martes 26 de 08:00 a 17:00 horas.

¡Los esperamos! pic.twitter.com/H0Ffxc49aU — IMSS Nuevo León (@IMSSNL) January 25, 2021

Tantocomohan puesto a disposición delsus estadios para que funjan comocontra la, así lo publicaron en redes sociales tanto el centro de salud como los equipos de laEl IMSS colocó módulos drive thru en los estacionamientos de ambos inmuebles, por lo que los ciudadanos que así lo deseen, podrán acudir y recibir la vacuna sin tener que descender de su vehículo para guardar la sana distancia. Es importante señalar que solo se aplicará la dosis contra la influenza y no para el covid-19.La medida ha sido aplaudida y sobre todo aprovechada por un sector de la población que ya ha acudido con las medidas de prevención para ser vacunados.Rayados y Tigres no tuvieron actividad esta semana en sus respectivos estadios, puesto que Tigres visitó al Atlas y el duelo de Monterrey ante León fue pospuesto hasta el 10 de marzo debido a los casos positivos de covid-19 en el equipo regiomontano.