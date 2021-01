Adaptarán a película la novela Regina, 2 de Octubre no se Olvida a película

Escuchar Nota

CDMX-. Tras 10 años de perseguir la posibilidad de realizar el filme basado en el libro Regina, 2 de Octubre no se Olvida, de Antonio Velasco Piña, el productor y director José Gerardo ya tiene a la protagonista, Camila López, y las fechas de rodaje.



“Luego de leer el libro ya no lo solté. Y contacté, de una manera relativamente fácil, al autor, Antonio. Le dije que si podía hacer una película y me contestó que no estaba disponible porque Alfonso Arau tenía los derechos.



“Pasaron varios años, y le hablaba, y una vez, cuando lo volví a contactar le digo: ‘¿Qué onda con Alfonso? ¿Va a hacer la película o no?’. Y me dice: ‘No, no la va a hacer’. O no quiso, o no pudo, no sabemos. El caso es que le devolvió los derechos. Y me dice: ‘Está disponible, adelante, tienes mi bendición’. y ya estamos en eso”, relató el director.



El realizador del extinto concepto musical Heaven Li, y quien ha hecho carrera en publicidad, quedó prendado de la historia del volumen que fue adaptado al teatro en 2003, y protagonizado por Lucero.



“Yo leí el libro apenas hace 10 años, entonces no vi la obra. Yo estoy convencido de que este es el proyecto ideal. A mí me daba mucha flojera leerlo cuando me lo recomendó mi maestro espiritual, pero cuando lo leí, ya no lo solté.



“No tengo referencias de la obra y para empezar, me parecía absurdo que pusieran una mujer de 40 cuando en la película tiene 20, por eso yo ya tengo a mi protagonista, Camila”, especificó.



Camila López es el nombre de la actriz que eligió para protagonizar el filme que rodará entre abril y agosto, según los tiempos que acuerde con su equipo de realización y si la pandemia lo permite.



“En el primer instante que la vi, supe que era ella. Tenía la cara de Regina. Me acerqué y le dije ‘eres la protagonista’”, comentó Gerardo.