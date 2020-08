Adaptarán Mimic a serie de TV

Escuchar Nota

“El horror del cuerpo, la ansiedad de tener un insecto que vive dentro de nosotros, la muerte de la verdad, la negación de la ciencia y el alza de los derechos personales están en el corazón de nuestro programa, ya que examina cómo la sociedad está siendo comida por una invasión que está poniendo al descubierto sus mayores inseguridades y fracasos”

“El mundo de los insectos ha sido una fascinación mía a largo plazo. Tanta fuerza y organización de criaturas tan pequeñas que han existido mucho antes que los humanos, y sobrevivirán mucho después de nuestra desaparición. Es un mundo emocionante en el que estoy encantado de saltar”

De acuerdo con el portal Deadline, el guionista Paul W.S. Anderson, esposo de la actriz y supermodelo Milla Jovovich, será productor ejecutivo del reboot televisivo y quizá también lo dirija.Danger Gray, quien ha trabajado en varias series, incluyendo Orange is the New Black y Hannibal, está listo para escribir la adaptación y también para desempeñarse como productor., comentó Gray al medio estadunidense., dijo Anderson.La película original, basada en una historia corta de Donald A. Wollheim, sigue a un grupo de personas que descubren una especie de insecto aterrador que ha evolucionado a un tamaño asombroso, con la capacidad de imitar a los humanos para atraerlos y devorarlos. A esta se le sumó