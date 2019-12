Addendum del T-MEC no tiene ‘letras chiquitas’, asegura Seade

"En EU el tratado se vierte en una 'Ley de Implementación' que incluye los compromisos tomados y otras cosas internas, como necesidades presupuestales derivadas del tratado, el rediseño de sus instituciones, etc.



"En esto, como concesión a los duros del Congreso, su proyecto de ley incluye un mecanismo interno de monitoreo de nuestra Reforma Laboral, redundante a lo que dispone el tratado, 90% interno e inofensivo (información) pero que debió haberse advertido y expresa desconfianza.



Esto es TODO en la activa discusión reciente, en que muchos con malicia o desinformación hablan de las "letras chiquitas" del Tratado. Esto ni es del Tratado ni nos compromete. Es discurso a sus galerías y, los 5 agregados, una medida unilateral q sujetaremos 100% a lo acordado. — Jesús Seade (@JesusSeade) 15 de diciembre de 2019

"Otras exigencias rechazadas; aranceles estacionales, no quedaron; certificación laboral en frontera (toda exportación a Estados Unidos), no quedó; NO se eliminan las palabras "sostenida y recurrente" lo cual aplicaría castigos comerciales tras un problema aislado y no patrón de comportamiento", aseguró el negociador mexicano de la actual administración para el acuerdo que sustituye al TLCAN.



El subsecretario de Relaciones Exteriores para Norteamérica, informó que las que afecten al país. En una publicación de su cuenta de Twitter, indicó que, lo cual –dijo- ha sido rechazado por las autoridades mexicanas para evitar que se atente en contra de la soberanía de la nación.

Como parte de este mecanismo de monitoreo, se contempla nombrar 5 agregados diplomáticos laborales en MX, cuya función no está clara pero que, por una sencilla razón: la ley mexicana lo prohíbe", explicó Seade a través de un su cuenta de Twitter.

De acuerdo con Seade toda exigencia inaceptable "fue rechazada al grado de rompimiento de negociación, como ocurrió el jueves 6 de diciembre cuando México en su conjunto -gobierno y sectores productivos apoyaron- decidimos que no me presentaría hasta que las quitaran de la mesa. Enseguida se destrabó".