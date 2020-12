Adela Micha disfruta de su recuperación de Covid-19 y presume cuerpazo en bikini

Escuchar Nota

"Buscando La Paz", escribió Adela en su publicación, que puede además de ser la actitud que está tratando de alcanzar, la pista de que se encuentra en Baja California Sur (entre las respuestas que le dio a sus seguidores lo confirmó), disfrutando de sus paradisíacas costas, ahora que el año está a punto de terminar.



está mejor que nunca, después de que en octubre informara que tenía que someterse a una cuarentena obligatoria porque dio positivo a Covid-19, ahora la periodista superó ese difícil momento, ya con su salud restablecida y para disfrutar, dentro de lo posible, los últimos días de este complejo 2020, se escapó a la playa.A través de su cuenta de Instagram,de más de uno, los comentarios positivos de otros y más que nada dejó ver que Adela está recuperada y que afortunadamente puede seguir disfrutando de la belleza y tranquilidad que ofrece estar junto al mar.Siempre segura de sí misma,, por lo que eligió para mantener el color dorado de su piel, utilizar un bikini blanco, que dio cuenta de la buena figura que tiene a sus 57 años. Seguimos comprobando que con una buena alimentación, ejercicio y la mejor actitud, la edad no nos define y se sigue disfrutando de usar prendas lindas y reveladorasLas reacciones no se hicieron esperar y además de miles de likes, Adela recibió la bienvenida al estado, así como recomendaciones de qué leer durante su tiempo libre y, por supuesto, todo tipo de piropos por su bikini blanco que encendió Instagram. Incluso recibió la propuesta de un viudo que puso "a sus órdenes una casita en Cancún" y le explicó que "me interesa conocerte".quien puso cuatro emojis de corazones en sus comentarios. Además de los divertidos comentarios de la gente, otra sugerencia que recibió fue la de lanzar una línea de bikinis y ser la modelo de los mismos.