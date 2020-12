Adelanta el PAN ‘buen acuerdo’ con Felipe Calderón y Margarita Zavala

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Tras consumarse la alianza con el PRI, cuyos agravios en su contra “se dejan de lado por el momento”, el presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, adelantó que también habrá “un buen acuerdo” con Margarita Zavala y Felipe Calderón para sumarse todos contra la “destrucción” de Morena.



Luego de que el Consejo Nacional avaló por mayoría, por primera vez en su historia, la coalición parcial con el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Cortés insistió en que los agravios entre estos partidos prevalecen, pero México vive una situación extraordinaria por las medidas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador que exige construir una mayoría en la Cámara de Diputados.



“Todos los agravios ahí están, todas las no coincidencias ahí siguen, no se borran, pero sí se dejan a un lado por el momento, porque tenemos un reto superior, que es detener la destrucción, por lo que está ocurriendo en nuestro país”, alegó Cortés.



Sobre el regreso de Zavala y Calderón al PAN, Cortés reiteró que las puertas del PAN están abiertas para todos y, según él, la propuesta de construir una amplia mayoría opositora ha tenido eco en partidos como el PRI y el PRD, sino también en grupos de la sociedad civil.







“Entonces, por el bien de México, por supuesto que estamos abiertos a dialogar, a construir acuerdos, pero sin condiciones, no es el momento de ponerle condiciones a México, es el momento de construir y de sumar”, subrayó el panista al hacer alusión a los condicionamientos de la pareja Zavala-Calderón.



“Yo estoy seguro que habrá apertura de ambas partes, de acercarnos, a un buen acuerdo por el bien de México”, dijo sobre el diálogo que mantiene con los expanistas.



- ¿Qué falta para la reintegración de Felipe y Margarita?



- Estamos dialogando, estamos buscando los puntos de coincidencia, y hoy el objetivo principal es frenar la destrucción del país, construir una nueva mayoría opositora, no pulverizar el voto rumbo a la Cámara de Diputados, y ese primer paso es en el que al momento vamos.



“Con Margarita Zavala estamos construyendo hoy la causa, la causa es frenar el deterioro, frenar la destrucción del país, esa es la causal y la forma más efectiva de lograrlo es construir una nueva mayoría opositora en la Cámara de Diputados, que genere equilibrio y contrapeso”.



Y añadió: “No hemos llegado todavía a hablar de candidaturas, por eso les hemos dicho vamos paso a paso, vamos en buen ánimo y yo creo que lograremos que un buen acuerdo si hay generosidad de todas las partes de poner por encima de cualquier tipo de interés particular el interés superior que es México”.