Adelantar tus decoraciones navideñas reduce el estrés y te hace más feliz

Aún estamos en noviembre, pero el frío del invierno y el ambiente navideño ha comenzado ha sentirse, por lo que tal vez sea momento de comenzar a decorar tu casa para esta temporada decembrina, ya que esta actividad puede ayudarte a reducir el estrés y hacerte más feliz.No es que trates de adelantarte a esta esperada fecha para comenzar con tus decoraciones navideñas, sino que es una forma de mantenerte activo y dejar de lado las preocupaciones, y es que piénsalo, poner los adornos, el árbol y el nacimiento, te remite a épocas pasadas, además de que incentiva tu creatividad.Y es que de acuerdo con un experimento realizado por el Journal of Enviornmental Psychology, en donde examinó el comportamiento de un grupo de personas que respondían ante la decoración navideña en casas de sus vecinos.De acuerdo con especialistas, en medio del estrés y ansiedad en la que vive una gran parte del mundo, la gente disfruta de asociarse con cosas que los hagan felices, por ejemplo, las festividades navideñas que “recuerdan a esos fuertes sentimientos de la infancia”.Aunque no descartan que existan casos en los que puede ocurrir exactamente lo contrario, y que la Navidad evoque sentimientos “agridulces” como un ser querido que ya no está.Adelantar decoraciones reduce el estrés porque te obliga a hacer una actividad con la que ya estás familiarizado, por lo que pasarás un rato menos agobiado y te ayuda a relajarte.Con información de Excélsior