Adele se separa de su marido, Simon Konecki

La popular cantante británica Adele se ha separado de su marido, Simon Konecki, tras más de siete años de relación y un hijo en común, confirmaron este sábado los representantes de la artista.En un comunicado divulgado por Benny Tarantini y Carl Fysh, los agentes de la artista, de 30 años, indican que ambos, Adele y Konecki, "están comprometidos a criar juntos con amor a su hijo", Angelo."Como siempre, piden privacidad. No habrá más comentarios", se agrega en la nota.Adele se convirtió en madre de su único hijo el 19 de octubre de 2012 y en 2016 contrajo matrimonio con el padre del niño, Konecki, con quien llevaba saliendo cinco años.La pareja se casó en una ceremonia secreta y la artista tan solo confirmó el enlace públicamente durante un discurso pronunciado en una ceremonia de los premios Grammy en 2017.Adele, conocida por sus álbumes súperventas "19", "21" y "25", es una de las artistas con más ventas y más queridas del mundo.La cantante, natural del barrio de Tottenham, al norte de Londres, se dio a conocer con su álbum debut, "19", en 2008, con el que llegó a lo más alto de las listas de los más vendidos con temas como Chasing Pavements y Hometown Glory.El segundo trabajo, en 2011, "21" logró aún más éxitos para la cantante inglesa, gracias a sencillos como Someone Like You, Rolling In The Dee y Rumour Has It.Ese álbum llegó a ser número uno en 30 países, entre ellos EEUU y el Reino Unido.Su tercer trabajo fue "25", que salió al mercado en 2015, otro gran éxito comercial y de crítica.El pasado mes, los medios de comunicación tomaron instantáneas de Adele cuando entraba en un estudio de grabación en Nueva York, lo que ha llevado a sus seguidores a especular con que la artista podría estar trabajando en un nuevo proyecto.